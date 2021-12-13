【高盛推介】美團抽升領漲大市　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(10日)跌約1.6%，周一(13日)早段急彈抽升。早上高開約1.3%後突破250港元水平，最高見256.6元，突破過去兩周高位。現報253.6元，升約4.4%，領漲大市。

有券商指就疫情流行、極端天氣條件和宏觀環境疲軟，美團今年第4季度和2022年初的需求和銷量增長或受影響，但料其整體用戶需求和營運保持彈性。該行給予美團「買入」評級，目標價342元。

有券商指美團管理層料在近期宏觀經濟疲軟情況有所改善後，公司業務可重回增長軌道，至2025年每張訂單EBIT達1元人民幣，以及日均外賣訂單達到1億張的長期目標。該行維持對美團「買入」評級，目標價312元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約410萬元。牛熊證方面，可見上周五部署牛證的資金沽出較近收回價的產品，並有部分轉倉至遠牛。上周五流入熊證的資金集中在260元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見上周北水持續買入美團，5個交易日共錄得約36億元資金淨買入。

美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。

美團購27178，行使價310.2元，2022年2月23日到期，實際槓桿7.7倍，價外、低面值。

美團牛58092，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近牛中街貨最低。

美團牛56328，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽28811，行使價223.03元，2022年3月9日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。

美團沽28947，行使價242.22元，2022年1月20日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、低街貨。

美團熊56652，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊55690，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收累價遠熊中槓桿最高。

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