商湯暫緩港IPO並退還申請股款　傳目標今年底完成上市

公司又指，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

不過，消息人士透露，商湯會堅定不移推動在港上市計劃，最快於年底前完成。 消息又指，公司決定延遲上市計劃，以補充更多參考資料，加強對廣大投資者的保障，但投資者對公司興趣不減，繼續吸引到更多香港及內地投資者的注意。

券商相繼公布退款安排。富途證券宣布，鑑於接到港交所通知商湯暫緩上市，該公司決定免除所有參與認購商湯客戶的認購手續費和全部銀行融資利息，相關的成本均由富途承擔。相關費用的退還方式和時間將作進一步通知。

耀才證券指，由於商湯因要釐清法規問題未能如期上市，因不想認購的客戶在商湯未上市前有所損失，該行決定把以孖展認購了客戶所涉及的利息及手續費，全數退回給客戶。

【11:19】商湯科技傳日內撤回香港上市計劃

消息人士稱，該公司將很快向香港聯交所發布正式公告。

據悉，商湯科技決定以目前的形式取消IPO，但將更新招股說明書中的風險因素，以重新啟動IPO流程。