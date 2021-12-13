陸路運輸成新出路？物流協會：緊張情況短期難解

疫情擾亂全球供應鏈，廠商要把貨物運送至歐洲和東南亞地區，較常用的航運和空運均出現運費愈見上升、運輸時間卻愈見不穩的情況。為提高物流效率和減省運費，據報有本港大型物流公司已急謀對策，轉用陸路轉折運貨，先由香港把貨櫃運往內地主要火車站，再經鐵路運往歐洲或東南亞地區，運輸時間可分別大致穩定在兩周和一周，同時運費可減省一半。要運貨到中國以外地區，相比過往空運時間最快，航運運費最低，使一向不多物流公司採用的陸路運輸，反而成為疫情下的新出路。

對於有部分香港物流公司近日擴展陸路方式運貨，香港物流協會會長袁美儀表示，相信短期難以解決整體運費高企的問題，長遠而言亦要考慮執行難度，畢竟陸上運輸要經過不同地區的關卡，特別在旺季時，各地在清關上是否暢順是重大考慮因素。

她續稱，現時是傳統物流旺季，尤其明年農曆新年在2月初，廠商趕着出貨，相信物流運輸緊張情況還會持續一段時間，加上其他國家疫情不穩定，影響物流業暢順運作，預期運費高企和運送延誤情況勢持續，例如海運費用自疫情以來已累漲10倍，業界也無可奈何，只能寄望明年年中後物流緊張情況有機會紓緩。