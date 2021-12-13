【高盛推介】騰訊重上470元　資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(10日)跌約1.9%，周一(13日)開市隨即重上470港元水平，及後升幅擴大，最高見481元，突破過去兩周高位。現報476元，升約2.7%。

有報道指騰訊雲其自研第6代100G雲服務器，自今年7月正式規模商用以來，5個月規模增長60倍。據調查機構數據顯示，上月騰訊旗下手遊《和平精英》和《PUBG Mobile》收入2.54億美元，重回全球手遊暢銷榜首位。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約440萬元。上周五部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至415至420元收回區域的產品。

淡倉方面，可見沽認沽證於上周四(9日)錄得約260萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。熊證於上周持續獲資金流入，當中上周五有約300萬元，並較集中在490至520元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，於上周五錄得約3.6億元資金淨買入騰訊。

騰訊牛69619，收回價445元，行使價442.2元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊牛58346，收回價465元，行使價462.2元，換股比率500，槓桿比率30.0倍，市場上最貼、最高槓桿牛證。

騰訊購28172，行使價550元，2022年2月23日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿、低面值。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、低街貨。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽13630，行使價426.06元，2022年4月11日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、低街貨。

騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近45元收回距離遠熊。

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