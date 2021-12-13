汪敦敬：房屋供應不足　政府需加快造地

拍攝此專欄時，運輸及房屋局局長陳帆剛就《長遠房屋策略2021年周年進度報告》舉行記者會，提及未來10年的房屋總供應目標為43萬伙，沿用公私營房屋供應的7:3比例，10年私營房屋供應目標為12.9萬伙，但以過去3年一手樓花平均每年銷售量17,849宗計算，即是很容易計算得出私樓供不應求；至於公營房屋方面，10年的供應目標為30.1萬伙，看看以下數據即使不計算居住劏房的約20萬人，單計算居屋2020申請的23.6萬份及公屋輪候冊申請約25.45萬宗，總括而言也是供不應求，即是說政府造地及效率方面顯然需要大力加快。

見到以上政策，仍然對一些夾心階層是不公平，可以說是沒有幫助。所謂夾心階層，即是很大部分是居住劏房的人士，他們沒有資格申請公屋同時買不起私樓，只可倚賴居屋的機制，但以居屋白表家庭的入息限額6.6萬元計算，其實會引來大量可以買到700萬元或以下的嘉湖山莊三房的買家，一起進入居屋抽籤行列。筆者認為，現行的機制會大量搶了真正有需要的人的置業機會，這些被搶了機會的人不少也是居住劏房的。

未來房屋供應仍然非常不足夠，樓價仍然要面對易升難跌的情況，大家要支持政府造地，有需要的人應該靠自己買樓自住。

祥益地產總裁 汪敦敬