星展香港：未來12個月恒指目標28500點
2021年12月13日 13:30
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星展香港發表2022年香港股票市場展望，恒生指數未來12個月目標為28,500點。星展銀行(香港)經濟研究部香港及中國內地股票策略師林子津稱，港股估值吸引，市場已反映大部分負面消息，下行空間有限，惟暫時仍欠缺投資信心。
他指出，該目標價相比環球股市並不算進取，且今年港股是全球主要股市表現最差的市場，較5年平均值低一個標準差，反映估值已達吸引水平，預料內地政府未來會對內房政策鬆綁，並繼續為市場注入流動性，同時「北水」參與度反彈，成為港股明年向上並跑贏環球股市的催化劑。
新經濟股方面，儘管有關監管消息會陸續有來，但近期消息對股市影響已減弱，又指內地對科技發展的需求仍存在，也沒有迹象顯示中央會完全拒絕外資參與國內投資，料騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)股價已見底。
商湯(00020)遭美國列入黑名單，周一(13日)正式宣布延遲上市。內地部分科企業務涉政治及敏感數據層面，國際投資者未來投資這些企業的難度或會增加，但不代表所有中資科企都會受影響，因企業仍可繼續來港上市集資。由於中企赴美上市的吸引力大減，香港交易所(00388)可望受惠於中概股陸續回港上市的趨勢，但實際上日均成交額表現對股價的推動作用更大。