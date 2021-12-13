星展香港：未來12個月恒指目標28500點

星展香港發表2022年香港股票市場展望，恒生指數未來12個月目標為28,500點。星展銀行(香港)經濟研究部香港及中國內地股票策略師林子津稱，港股估值吸引，市場已反映大部分負面消息，下行空間有限，惟暫時仍欠缺投資信心。

他指出，該目標價相比環球股市並不算進取，且今年港股是全球主要股市表現最差的市場，較5年平均值低一個標準差，反映估值已達吸引水平，預料內地政府未來會對內房政策鬆綁，並繼續為市場注入流動性，同時「北水」參與度反彈，成為港股明年向上並跑贏環球股市的催化劑。