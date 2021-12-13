大摩：我們錯了！預計聯儲局提前明年9月加息

上周美國公布的通脹數據創近40年新高，華爾街大行摩根士丹利(大摩)修改了對聯儲局政策的預期，其首席美國經濟學家Ellen Zentner將加息預期提前6個月至2022年9月。此前，該行預測聯儲局在2022年不會加息。

然而大摩的預期仍遠遠晚於市場，並表示仍然相信核心通脹率將在2022年第一季度從高位回落。Zentner在報告中指出，預計聯儲局將在12月決議上轉為鷹派立場、宣布將Taper速度加倍、強調持續的通脹風險，及不再將高通脹視為暫時的。

在經濟預期上，大摩認為聯儲局對核心個人消費支出平減指數(PCE)和失業率的預測中值也將接近該行預測水平，2022年四季度通脹率預計將回落至2.5%附近，失業率屆時也將恢復到疫情前的水平3.5%。到明年2月核心通脹將開始放緩，放緩的速度將決定美聯儲在結束資產購買後首次加息的時間。

Zentener也為之前的錯誤判斷作出辯解，她仍預期核心通脹會在明年第一季度出現放緩迹象，雖然這與市場的共識不太一樣，但她對這個觀點仍有信心，原因在於公司的收益情況、ISM數據、南韓貿易數據，及聯儲局褐皮書以及該行的調查分析均顯示出潛在通脹壓力緩解的迹象。