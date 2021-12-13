油價升逾1% 道期向好

美匯指數報96.26；港匯見7.7994；離岸人民幣(CNH)報6.3686；美元兌日圓報113.57；歐元企1.1289，英鎊處1.3235。金價報1,786美元。布油報75.8美元，紐油升逾1%，報72.48美元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨升67點。

●市後關注點

17:00 意大利第3季失業率

-傳港交所SPAC諮詢結果聖誕節前出爐，最快1月實行。

-雙線發展！小米旗下智米科技傳籌備造車。

●中國經濟：

-入世20年！中國或放棄一些領域的優惠待遇。

-管濤：避免人民幣過度升值為當前主要任務。

-市場押注內地力谷經濟，鐵礦石價格漲6%。

-傳提前批專項債額度已下達，最多涉款2.19萬億人幣。

-發改委：同意深圳市開展基礎設施高質量發展試點。

●幣安撤回在新加坡營運加密貨幣交易所的許可證申請。

●星展香港：未來12個月恒指目標28,500點。

●全球ETF今年淨流入額首破7.8萬億，已超去年。

●陸路運輸成新出路？物流協會：緊張情況短期難解。

●報告：企業被網絡攻擊次數升13%，涉流動裝置顯着增加。

●博世董事長臨別贈言：「歐洲汽車業太過依賴進口零件」。

●埃里安：聯儲局錯判通脹，美經濟恐急煞車。

●華爾街大鱷：勿沾手虛擬貨幣，隨時大冧9成...

●南韓本月首10天出口增20.4%。

●英員工今年病假令經濟損失4,425億元，頭號病因係...