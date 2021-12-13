大新銀行：明年經濟增長2.3%　港股已反映負面因素

大新銀行經濟研究及投資策略部預期，本地消費及投資可望繼續推動內需改善，本港經濟明年增長2.3%。港股暫時或缺乏明顯的利好因素推動恒指進一步大幅向上，預期恒指2022年上望28,000點。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，目前港股已反映一定負面因素，加上股價折讓，待消化負面因素後，港股仍有反彈空間，料明年恒指在22,000至28,000點上落，明年第一、二季或下試22,000點水平。板塊方面，略看好金融，本地地產，新能源相關行業，以及防守性的公用和電訊板境等。

隨本港疫情持續受控，經濟活動逐漸恢復，加上消費券的派發，他稱，若明年第一季起逐步恢復通關，或可支持零售業反彈，並刺激消費及旅遊與運輸相關行業就業，預計失業率2022年底前降至接近3%。至於本港通脹料明年全年平均為2%。

香港金融管理局擬再增發400億元外匯基金票據，他表示，本港拆息近期回升，但整體仍屬偏低水平。今年8月至今金管局共進行三輪票據增發，相信是希望有秩序地吸收銀行間流動性。由於流動性太充裕而本港息口太低，將拉闊港美息差，或導致本港出現資金流出風險，不排除金管局明年將繼續增發外匯基金票據。

環球市場方面，大新經濟研究指出，部分主要經濟體於2021年第三季增長明顯放緩，但預計於2022年會回復至長線平均水平，並估計新冠病毒變異株Omicron對經濟的影響會較Delta溫和。同時，通脹壓力增加，主要央行可能要提早收緊政策，但整體市場流動性預料不會急劇收縮。