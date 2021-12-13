【多圖】日出康城MARINI住客會所曝光　提供「飛天落水」體驗

會德豐地產發展的將軍澳新盤日出康城MARINI住客會所首度曝光，該公司常務董事黃光耀稱，本周起會陸續向該盤業主派出收樓通知，預計會所管理費約平均4.5元至4.6元。

黃透露，同系MONACO ONE 2期可望短期內取得預售樓花同意書，料本月下旬陸續會展開軟銷工作，該盤將會是明年首個頭炮項目。同系的日出康城12期涉約2,000個單位，料於明年第4季安排預售。

該公司總經理(市務)陳惠慈指，MARINI臨海而建，採用玻璃幕牆建築設計，會所連同園林面積有逾10萬方呎，並融入不少藝術裝置及雕塑至大自然環境當中。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，該盤的戶外及室內兒童設施佔地4,200方呎，設計上將運動元素加入玩樂空間，備有攀石牆及玩具木馬等設施。而24小時健身室更特設VR模擬飛行器。

其他會所設施包括，空中花園、娛樂天地、盛宴廳、影音天地、瑜伽坊、音樂坊、室內及室外無邊際游泳池、室內運動場。

發展商即席安排美人魚表演及水底攝影，會所稍後亦會提供該類體驗課程，讓住客有嶄新的休閒體驗。