世茂服務擬斥逾16億人民幣　買世茂股份物管業務

截至今年6月底，目標業務在內地14個省份及24個城市有70個項目，在管建築面積約為 465萬平方米，合約建築面積約為1,079萬平方米。於收購事項交割後，目標業務將綜合計入世茂服務的財務報表。

世茂服務稱，收購事項將鞏固其現有的優勢地位，產生協同效應，加速公司發展，並創造更大價值。

上海掛牌的世茂股份同日發公告披露上述交易，解釋這次交易乃基於對公司當前內外部環境和未來發展的考量所做出的審慎判斷，是公司業務發展長期規劃的必要舉措。

世茂股份稱，加強現金流管控，防範風險更是目前房地產行業的迫切需要，面對未來陸續到期的債務，公司需更積極地籌措並預備資金。這次出售物業管理業務，所獲資金將用於支持項目開發建設，為商業地產經營提供有力的保障，取得的現金回款可有效補充公司現有資金。同時進一步聚焦主業經營，集中資源投入商業地產開發和運營。

值得留意的是，世茂集團周一股價瀉12.15%，報7.08元，旗下多期境內債券大跌，其中「20世茂06」跌幅達54%，被上交所臨時停牌。「20世茂G1」和「20世茂G3」分別跌28.61%及24.53%。

世茂向內媒稱，周末有小道消息在資本市場發酵，引起部分投資者恐慌性拋售，內部正在了解情況，積極與投資者溝通，有進一步消息，會及時跟大家溝通。