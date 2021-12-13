尚悅‧嶺辣招鬆綁連錄成交　一房呎價創二手新高

元朗區二手樓市12月暫錄約61宗買賣，區內尚悅‧嶺辣招鬆綁後連錄成交，有一房單位售525萬元，呎價約19,737元創屋苑二手市場新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳楚婷表示，西區傲翔灣畔高層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，以1,200萬元易手，呎價約22,901元，原業主於2010年4月以850萬元買入，持貨11年帳面獲利350萬元，單位升值約41%。

●美聯呂昕熹稱，堅尼地城浚峯高層B室，實用面積約324方呎，一房間隔，開放式廚房，獲上車用家垂青，並斥930萬元承接，呎價約28,704元，原業主於2014年9月以約699.2萬元購入，轉手帳面獲利約230.8萬元，升值約33%。

●世紀21北山梁淑儀指，北角明軒高層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，獲區外首置客以968萬元承接，呎價約19,245元，原業主於2011年3月以500萬元購入上址自住，持貨10年帳面獲利468萬元，期內升值約94%。

●世紀21北山嚴智贇透露，北角城市花園10座低層B室，實用面積約963方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,680萬元承接，呎價約17,445元，原業主於2001年3月以200萬元購入自住，持貨近21年帳面獲利1,480萬元，期內升值約7.4倍。

●中原莊劍嵐稱，鰂魚涌太古城建安閣高層B室，實用面積約703方呎，三房間隔，望內園景，今年11月以1,380萬元放盤，放盤一個月，微減10萬元，最終以1,370萬元售出，呎價約19,488元，原業主於1993年2月以293萬元買入，持貨28年帳面獲利1,077萬元，單位升值近3.7倍。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園12月暫錄得5宗成交，平均實用呎價約17,994元，包括L座中層2室，實用面積約605方呎，三房間隔，叫價1,150萬元，放盤2星期，終以1,035萬元易手，呎價約17,107元，原業主於1987年7月以56.4萬元一手買入，持貨34年，帳面獲利978.6萬元，單位升值超過17倍。

●美聯鄭琨稱，西灣河鯉景灣怡昌閣高層A室，套三房間隔，實用面積約808方呎，以1,220萬元易手，呎價約15,099元，新買家為同區租客，斥資入市自用，原業主於1997年約3月以682萬元購入，轉手帳面獲利約538萬元，持貨24年物業升值約79%。

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九龍區

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍12月暫錄約10宗買賣，碧海藍天本月暫錄6宗成交，平均實用呎價18,752元，該盤3座高層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，最初開價980萬元，調整至960萬元即獲洽購，終以938萬元易手，呎價約18,723元。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣宇晴軒2期7座極高層E室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望山景，日前以935萬元沽出，呎價約21,011元，原業主於2012年10月以約525萬元購入，持貨約9年轉手帳面獲利約410萬元，物業升值約78%。

●香港置業黃銘傑透露，長沙灣宇晴軒7座低層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，以2.5萬元放租約1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約2,000元，以約2.3萬元租出，呎租約41.5元。

●香港置業魏澤華表示，西南九龍匯璽12月暫錄9宗租務成交，包括5B座中層J室，實用面積約346方呎，一房間隔，以1.9萬元放租約一星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以1.8萬元租出，呎租約52元。

●利嘉閣梅衞賢稱，大角咀柏景灣8座中低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，近日以1,043萬元沽出，呎價約22,382元，原業主於1999年11月以約283.5萬元購入。

●中原余社朝指，何文田京士柏山6座中層B室，實用面積約1,215方呎，套三房間隔，另設工人套房，享煙花景，最新以3,620萬元連車位易手，呎價29,794元，新買家為換樓客，深知區內車位難求，見上址連車位放售即積極議價，終入市作新居。

●香港置業胡耀才表示，啟德新盤尚．珒溋12月暫錄約10宗租務成交，其中2座中低層G室，三房間隔，實用面積約654方呎，業主以2.8萬元放租兩日，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以2.6萬元租出，呎租約40.3元。

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新界區

●中原王勤學稱，元朗區剛過去的周末錄得12宗二手買賣，以二、三線屋苑為主，全區本月暫錄約61宗，尚悅‧嶺1座高層E室，實用面積約266方呎，一房間隔，叫價529萬元，議價後以525萬元成交，呎價約19,737元，創屋苑二手呎價新高，原業主於2018年11月以433.6萬元一手購入，單位約3年升價91.4萬元或約21%。

●美聯李浩畇指，元YOHO Town第8座中層C室，兩房間隔，實用面積約461方呎，以838萬元成交，呎價約18,178元，成交價創下屋苑兩房戶新高，亦創屋苑同類型單位呎價新高，原業主於2018年約3月以698萬元購入，轉手帳面獲利約140萬元。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣藍澄灣單日連錄2宗買賣，其中一宗6座中高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，享海景，放盤近一星期，原叫價715萬元，新近以698萬元沽出，累減約17萬元或約2.4%，呎價約14,303元，青衣區12月暫錄約16宗二手買賣。

●中原黃志輝表示，荃灣柏傲灣一個地庫雙號車位，月租叫價6,000元，放盤1日火速租出，微減200元，以5,800元成交，原業主於2009年以230萬元購入，現可享約3厘租金回報。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋美樂花園3座中層A室，實用面積約694方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價達50萬元，於已補價自由市場以670萬元售出，呎價約9,654元。

●祥益黃文樂指，屯門珀御低層K室，實用面積約328方呎，一房設計，外區首置客見單位附設發展商裝修，可即買即住，加上擁私人會所設施，由屯門前往東涌工作非常方便，在零議價的情況下，以550萬購入自用，呎價約16,768元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊12月累錄15宗買賣，平均實用呎價約11,531元，屋苑樂湖居2座高層H室，實用面積約549方呎，三房間隔，放盤半個月速獲承接，成交價635萬元，呎價約11,566元。

●中原呂學維表示，粉嶺牽晴間12月暫錄約3宗買賣，屋苑最新錄9座中層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，議價後以653萬元獲承接，呎價約15,257元。

●中原黎宗文稱，沙田御龍山最新錄1座高層C室，實用面積約555方呎，兩房間隔，日前以1,070萬元易手，呎價約19,279元，原業主則於2017年以920萬元購入，持貨4年帳面獲利約150萬元離場，單位升值約16.3%。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田玖瓏山月瓏閣第3座低層D室，實用面積約657方呎，兩房間隔，以868萬元成交，呎價約13,212元，原業主於2015年1月以940萬元購入，持貨6年多帳面蝕72萬元，單位期內貶值近8%。

●美聯陳少鴻透露，馬鞍山翠擁華庭12座高層A室，套三房間隔，實用面積約696方呎，享山海雙景，最初叫價約950萬元放售，日前獲區內客承接，雙方議價後終以877萬元成交，呎價約12,601元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山海栢花園1座中層B室，實用面積約396方呎，兩房間隔，放盤4日速沽，原叫價728萬元，微減5萬元，以723萬元沽出，呎價約18,258元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海．星灣21座高層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，日前以913.8萬元易手，呎價約17,918元，新買家為用家，原業主於2014年以570萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約343.8萬元，單位升值約60.3%。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢西沙小築C段單號別墅，實用面積約1,508方呎，套五房連工人房間隔，望開揚海景，獲買家以2,657萬元承接，呎價約17,619元，原業主於1994年5月購入，當時作價1,100萬元，持貨27年帳面賺1,557萬元，單位期內升值約1.4倍。

●中原柯勇表示，將軍澳怡心園2座高層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，最新以695萬元，呎價約13,817元，原業主於2004年6月以193萬元買入，持貨17年帳面獲利502萬元，期內升值約2.6倍。