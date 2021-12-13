啟德及日出康城項目即將收樓 現樓會所率先睇
2021年12月13日 21:39
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多盤齊推炒熱市場氣氛，新盤再錄高價成交。將軍澳日出康城有海景單位以逾半億元招標沽出，造價創區內新高。同時有發展商積極推售新盤餘貨，部署新一輪銷售。至於新盤林立的啟德區及將軍澳日出康城，均有項目即將收樓，現樓會所首度曝光。
●LP6標準戶賣5708萬創康城新高
南豐集團將軍澳日出康城LP6周一(13日)以招標形式售出最後一個單位，全盤2,392個單位悉數售罄，套現約207億港元，而集團今年全年銷售金額則暫錄超過150億元。
發展商指出，上述售出單位為第1座66樓A室，實用面積2,555方呎，五房連三套房間隔，享有海景，成交價約5,708萬元，呎價約22,341元，創出日出康城區標準單位樓價新高。
此外，項目將於周六(18日)出售108個私家車停車位，售價由197萬至218萬元，昨天已截止認購登記，並於周一(13日)稍後進行抽籤，並會於樓盤網頁公布抽籤結果。
●珀爵洋房約3,461.2萬沽
洋房新盤承接力強。元朗珀爵今日(13日)以約3,461.2萬沽出一座洋房。據一手銷售資訊網資料，該盤的20號洋房，實用面積2,233方呎，屬三房間隔，連166方呎花園、568方呎天台，以約3,461.2萬元成交，實用呎價約15,500元據悉，該盤共提供24座洋房，至今已沽出21座，套現約6.02億元。
●龍譽三房2,990.8萬元沽
保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽，今日(13日)沽出一個三房單位。該單位為2B座35樓B室，實用面積841方呎，屬三房間隔，連29方呎露台，以2,990.8萬元成交，實用呎價約35,562元。
●CAINE HILL 暫錄逾250張票 超額逾4倍
新盤部署首輪開售，恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL自上周公布首張涉50伙的價單後，於昨日開始收票。據市場消息指，截至今日(13日)下午6時，項目累計收票有逾250張，按首張價單50伙計，即超額認購逾4倍。
●元朗The YOHO Hub示範單位將於明日曝光
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋住宅項目The YOHO Hub，將於明日(13日)開放示範單位予傳媒參觀。
●皓日即將公布第2張價單
恒隆地產(00101)旗下牛頭角皓日於剛過去周末完成首輪銷售，至今沽出80伙。該盤將於明日(13日)公布第2張價單詳情。
●海茵莊園暫收約500票 最快周六開展新一輪銷售
新盤市場氣氛熱鬧，九龍建業(00034)(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，旗下將軍澳海茵莊園由即日起開放全新裝修的一房示範單位予公眾參觀，最快明日(14日)公布銷售安排，很大機會周六開展新一輪銷售，並將會按銷售情況，考慮再加推新價單。
該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，該盤自周六起收票，至今已接獲約500張入票，入票客戶以年輕人為主，當中不少來自將軍澳區。
●何文田VAU Residence加推 周六賣25伙
市區新盤加入搶客戰，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence於今日(13日)加推涉及17伙的4號價單，並落實於周六(18日)發售25伙。
新一張價單的17個單位，分布於16至20樓的中高層。戶型涵蓋開放式、一房至兩房間隔。折實價介乎570.5萬元至1,000萬元，折實呎價由25,771元至28,664元。
至於，即將於周六發售的25伙，戶型則涵蓋開放式、一房至兩房，面積介乎209方呎至388方呎。售價方面，折實價524.7萬元至1,000萬元。入場單位為7樓D室，實用面積209方呎，折實呎價25,105元。
●嘉華旗下啟德嘉峯匯即將交樓
嘉華國際(00173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，旗下啟德嘉峯匯已取得滿意紙，本月展開交樓程序，並特設交樓團隊協助業主辦理事宜。發展商周一(13日)開放住客會所CLUB SUMMIT予傳媒參觀，會所連園林面積共逾5.6萬方呎，提供多用途宴會廳、健身室、約30米長的戶外游泳池、瑜伽地帶、兒童專屬天地等設施。
●日出康城MARINI住客會所曝光
會德豐地產發展的將軍澳新盤日出康城MARINI住客會所首度曝光，該公司常務董事黃光耀稱，本周起會陸續向該盤業主派出收樓通知，預計項目管理費約4.5元至4.6元。
黃透露，同系的啟德MONACO ONE 2期可望短期內取得預售樓花同意書，料本月下旬陸續會展開軟銷工作，該盤將會是明年首個頭炮項目。同系的日出康城12期涉約2,000個單位，料於明年第4季安排預售。其他MARINI會所設施包括，空中花園、娛樂天地、盛宴廳、影音天地、瑜伽坊、音樂坊、室內及室外無邊際游泳池、室內運動場。