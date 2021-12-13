啟德及日出康城項目即將收樓 現樓會所率先睇

多盤齊推炒熱市場氣氛，新盤再錄高價成交。將軍澳日出康城有海景單位以逾半億元招標沽出，造價創區內新高。同時有發展商積極推售新盤餘貨，部署新一輪銷售。至於新盤林立的啟德區及將軍澳日出康城，均有項目即將收樓，現樓會所首度曝光。

●LP6標準戶賣5708萬創康城新高

南豐集團將軍澳日出康城LP6周一(13日)以招標形式售出最後一個單位，全盤2,392個單位悉數售罄，套現約207億港元，而集團今年全年銷售金額則暫錄超過150億元。

發展商指出，上述售出單位為第1座66樓A室，實用面積2,555方呎，五房連三套房間隔，享有海景，成交價約5,708萬元，呎價約22,341元，創出日出康城區標準單位樓價新高。

此外，項目將於周六(18日)出售108個私家車停車位，售價由197萬至218萬元，昨天已截止認購登記，並於周一(13日)稍後進行抽籤，並會於樓盤網頁公布抽籤結果。

●珀爵洋房約3,461.2萬沽

洋房新盤承接力強。元朗珀爵今日(13日)以約3,461.2萬沽出一座洋房。據一手銷售資訊網資料，該盤的20號洋房，實用面積2,233方呎，屬三房間隔，連166方呎花園、568方呎天台，以約3,461.2萬元成交，實用呎價約15,500元據悉，該盤共提供24座洋房，至今已沽出21座，套現約6.02億元。

●龍譽三房2,990.8萬元沽

●CAINE HILL 暫錄逾250張票 超額逾4倍

●元朗The YOHO Hub示範單位將於明日曝光

●皓日即將公布第2張價單

●海茵莊園暫收約500票 最快周六開展新一輪銷售

該公司(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指，該盤自周六起收票，至今已接獲約500張入票，入票客戶以年輕人為主，當中不少來自將軍澳區。

●何文田VAU Residence加推 周六賣25伙

市區新盤加入搶客戰，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence於今日(13日)加推涉及17伙的4號價單，並落實於周六(18日)發售25伙。

新一張價單的17個單位，分布於16至20樓的中高層。戶型涵蓋開放式、一房至兩房間隔。折實價介乎570.5萬元至1,000萬元，折實呎價由25,771元至28,664元。

至於，即將於周六發售的25伙，戶型則涵蓋開放式、一房至兩房，面積介乎209方呎至388方呎。售價方面，折實價524.7萬元至1,000萬元。入場單位為7樓D室，實用面積209方呎，折實呎價25,105元。

●嘉華旗下啟德嘉峯匯即將交樓

●日出康城MARINI住客會所曝光

會德豐地產發展的將軍澳新盤日出康城MARINI住客會所首度曝光，該公司常務董事黃光耀稱，本周起會陸續向該盤業主派出收樓通知，預計項目管理費約4.5元至4.6元。

黃透露，同系的啟德MONACO ONE 2期可望短期內取得預售樓花同意書，料本月下旬陸續會展開軟銷工作，該盤將會是明年首個頭炮項目。同系的日出康城12期涉約2,000個單位，料於明年第4季安排預售。其他MARINI會所設施包括，空中花園、娛樂天地、盛宴廳、影音天地、瑜伽坊、音樂坊、室內及室外無邊際游泳池、室內運動場。