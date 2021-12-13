【角力升級】商湯上市料延年底　港快引入SPAC抗美

商湯首次公開發行（IPO）於上周五截止公開認購，原定同日定價，但遭美國突然實施投資禁令。公司表示，今次延遲上市是為保障及幫助投資者考慮最新事態發展，對其投資決定的潛在影響，預期會刊發補充招股章程，公布更新的上市時間表和認購程序等，強調仍然致力盡快完成上市工作。

退款方面，商湯表示，今次申請認購新股的款項會不計利息全數退還予投資者，將於本周三安排電子退款，或寄發支票，而申請股款應計或所賺取的所有利息將捐予香港公益金。

據報投資者對商湯的興趣不減，繼續吸引到更多香港及內地投資者的注意。惟美國以新疆人權為理由，將其列入「中國軍工企業」黑名單，禁止美國民眾及機構投資商湯，現時已是股東之一、持股約3.05%的美國私募基金銀湖資本，或要退股，可能令日後商湯捲土重來再次招股的估值打折扣。

另方面，為協助中國應對美國推動的金融脫鈎，當好國際金融中心的角色，以吸引更多來自大中華區、東南亞以至世界各地的公司來港上市，消息指港交所的SPAC諮詢結果可望在聖誕節前出爐，並於明年初、最快1月實行。對此，港交所發言人回應指，「我們正檢視市場回應，將適時公布諮詢總結。」

港交所9月時就SPAC作市場諮詢，但有市場聲音指相關建議遠較美國和新加坡嚴格，故該所在收集意見後，將微調建議內容，包括投資者資格、攤薄上限及股東就SPAC併購交易（de-spac）投票表決方面等，惟修訂內容仍有機會作最後更改。雖然經修訂後的SPAC機制依然較美國與新加坡的機制嚴格，但已令本港SPAC機制變得更貼近市場需要。

有業界人士指，本港市場對SPAC有一定需求，留意到市場上有發起人正準備在港籌建SPAC。若機制最終鬆綁，預期會令機制更具吸引力，亦有更多發起人及併購目標企業能參與。