美股早段向下　Rivian升6%

市場注視美國聯儲局本周議息結果，美股周一早段全線低開，道指跌132點，報35,838點；標指挫16點，至4,696點；以科技股為主的納指跌55點，至15,575點。不過，蘋果公司（Apple Inc.）股價周一曾升1.3%，高見181.8美元，以公司9月底時發行在外近164.268億股計，市值達到2.98萬億美元，有望成為首間市值突破3萬億美元的美國上市公司。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,815點，跌202點，低水140點。

正當Apple力撐大市，摩根士丹利重申，若聯儲局加快「收水」，對市場的衝擊將比Omicron變種病毒更大，預期美股明年下跌的機會率為60%，出現更大幅修正的機會率為30%，而標普500指數升至5,000點的機會率僅為10%，低於之前的20%。

多次警告聯儲局低估通脹對美國經濟影響的安聯首席經濟顧問埃利安更直言，聯儲局把通脹形容是「短暫」，或是史上最差的通脹預測；又指錯誤的通脹判斷很大機會引致錯誤的政策，需立即撥亂反正，以表現該局有能力控制通脹，重塑公信力。他又預期，通脹仍未見頂，將在現水平維持數月。

企業消息方面，輝瑞同意以每股100美元收購同業Arena Pharmaceuticals，溢價達一倍，以擴大其針對癌症及炎症的治療，涉約67億美元(約522.6億港元)，將以現金交付。Arena研發針對腸胃學、皮膚科、心臟病學的治療，其潰瘍性大腸炎治療正在研發後期階段。輝瑞早段曾升3.03%；Arena曾升88.36%。

電動車初創企業Rivian的純電農夫車R1T獲雜誌《MotorTrend》選為年度貨車，股價周一曾升6.05%。