【產經評論】國際經貿亂上亂　華安內成重中重

全球Omicron變種病毒疫情持續擴散，不少地區被迫再次收緊防疫措施，國際供應鏈復原時間表恐怕只有一再推遲，勢將加劇通脹壓力。展望明年，世界經濟前景充滿不明朗因素，美國欲乘亂組織小圈子排華，重塑以美霸獨尊的經貿格局，只會令國際秩序亂上加亂。內地面對美霸不卑不亢，惟內憂外患絕對不好應付，得集中資源進行內部整頓，全面提升自給自足的比率，構建內部大循環的經濟主體，全力穩住基本面，始有條件持續推動深化改革開放，以突破外部圍堵的困局！

這個12月，中美關係並不平靜，明顯見到美國正在加緊對付內地，包括打擊中企的海外連繫，如新增12家中企入軍工黑名單，又威脅未符審計要求的中概股退市，弄得中企難與美資及其關連企業進行正常的業務往來，亦令中概股難以在美國上市融資。

另一方面，美國頻頻在亞太區攪局，拉攏盟友，一邊加強台灣經貿關係作為地區安全籌碼，一邊放風籌建亞太新經貿框架，逼亞太諸地選邊站，以加強圍堵內地的力量。諸如此類，可以想像如今內地所面對的「外患」絕不簡單。

可是「內憂」誠然亦非等閒。這些年資本無序擴張下，內地科技巨企壟斷及房地產企業債務危機是兩大燙手山芋，須花時間來優化法規，完善市場制度，透過推動資源再分配來治理。過程中，需求收縮、供給衝擊及預期轉弱，是難免會出現的短暫現象。明年首季內地經濟將見到較大的下行壓力，這亦是近期人民銀行降準放水的原因。奈何繼電荒後，如今華南地區正遭遇嚴重乾旱天氣，華中地區又疫情反覆，可謂「屋漏兼逢連夜雨」！就業市場景氣波動，資產價格尤其房地產受壓，相信今年農曆新年前後的消費及旅遊旺季難寄厚望，內部需求存暗湧。

在這個局面下，內地當局必須加倍努力維持內循環格局，適度調控財政及貨幣政策，推出針對性的刺激措施，確保僱用大量勞工的中小微企業能夠正常運行流轉，主要物資的價格穩定及供應充足，推動民生經濟持續發展，鼓勵創新科技創造新價值，都是重中之重。若然內地經濟自身難保，那麼對抗美霸就更無從談起了。

說到底，國家要攘外競爭獲勝，必先安內，經濟要「穩」字當頭，說來簡單，實踐卻絕不容易。《孫子兵法》有云：「勝兵先勝而後求戰」，意謂勝軍必先造成必勝的條件，才與敵開戰。面對美霸這勁敵，內地不可能存在僥倖心，只有加倍努力練好「內功」，做好本身的市場環境，始能實現惠民，支持內循環；本土市場保持增長與活力，那深化改革開放舉措才能真正吸引外資落戶，內外雙循環戰略才可起效。

世界亂局如斯，日子難過也是必然的，可別奢望美霸會行善放生！前路愈是困難，內地愈要拿出鬥爭的決心和底氣，才有望換來太平的日子。