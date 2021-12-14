美股道指挫320點　波音跌3.71%

英國出現Omicron病毒感染後死亡個案，美股周一全線下跌，道指收跌320點或0.89%，報35,650點；以科技股為主的納指跌217點或1.39%，報15,413點；標指跌43點或0.91%，報4,668點。

波音下跌3.71%，成為跌幅最大的道指成分股。蘋果公司(Apple Inc.)股價跌2.07%。該公司有望成為第一家市值達到3萬億美元的美國上市公司；摩根大通重申增持評級，並將目標價從180美元上調至210美元。

輝瑞同意以每股100美元收購同業Arena Pharmaceuticals，溢價達一倍，以擴大其針對癌症及炎症的治療，涉約67億美元(約522.6億港元)，將以現金交付。Arena研發針對腸胃學、皮膚科、心臟病學的治療，其潰瘍性大腸炎治療正在研發後期階段。輝瑞升4.62%；Arena曾升80.38%%。

電動車初創企業Rivian的純電農夫車R1T獲雜誌《MotorTrend》選為年度貨車，股價升3.7%。

普徠仕亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，踏入2022年，預期市場只有溫和增長，但仍高於潛在水平，通脹壓力將會降溫。價格合理、質素較高的公司(尤其派息公司)將更具吸引力，因為在過去十年，這些公司的遠期回報預期遠低於標準普爾500指數15%以上的年化回報率。