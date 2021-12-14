陳蓓敏：大唐發電增綠電發展 宜候低吸
2021年12月14日 07:00
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美國公布11月消費物價指數，符合市場預期。美股三大指數做好，道指上周五升逾200點，高收於35,970。上周美股三大指數平均升約升3.8%。市場擔心拜登基建方案或存變數。歐洲股市牛皮。
中央經濟工作會議明天於北京召開。面對宏觀疫情和經濟問題，中國也受影響，如需求收縮，供應短缺及經濟勢頭受壓，皆令中央嚴陣以待，以「穩」為首要目標，並且在經濟結構上改善建設。中國首季經濟增長率為18.3%，第二季為7.9%，第三季是4.9%，首三季平均增值為9.8%，第四季及明年首季，市場預期經濟表現放緩。期内，內地生產企業經歷限電影響，再加上內房違約風波，均對經濟做成一定性影響。陣痛情況短線仍存在。近期廣州市水務局表示東江流域，遇上50多年來嚴重連續數季乾旱，並發布《節約用水倡議書》，再添負因子。上證曾高見3,708點後回軟，深證指數升報15,212點。港股恒指於24,000關口拉据，波幅稍見拉闊。
大唐發電(00991)截至今年九月底，累計完成發電量約2,064億千瓦，按年增長4.35%。首三季純利為1,346萬元，按年跌99.5%。主因受炭煤價格上升和營運成本增加所至。11月中，集團公布將對徒河發電廠的第三、四機組資產報廢事項，作出4億元人民幣減值。隨後在月初，以2.5億元人民幣購入10%中交海上風電發展股權，並投資四個新能源項目，緊貼國家綠電發展步速。項目上淘汰弱項，增加新動力，利未來發展空間。建議候低吸納。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)