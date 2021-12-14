陳蓓敏：大唐發電增綠電發展　宜候低吸

美國公布11月消費物價指數，符合市場預期。美股三大指數做好，道指上周五升逾200點，高收於35,970。上周美股三大指數平均升約升3.8%。市場擔心拜登基建方案或存變數。歐洲股市牛皮。

中央經濟工作會議明天於北京召開。面對宏觀疫情和經濟問題，中國也受影響，如需求收縮，供應短缺及經濟勢頭受壓，皆令中央嚴陣以待，以「穩」為首要目標，並且在經濟結構上改善建設。中國首季經濟增長率為18.3%，第二季為7.9%，第三季是4.9%，首三季平均增值為9.8%，第四季及明年首季，市場預期經濟表現放緩。期内，內地生產企業經歷限電影響，再加上內房違約風波，均對經濟做成一定性影響。陣痛情況短線仍存在。近期廣州市水務局表示東江流域，遇上50多年來嚴重連續數季乾旱，並發布《節約用水倡議書》，再添負因子。上證曾高見3,708點後回軟，深證指數升報15,212點。港股恒指於24,000關口拉据，波幅稍見拉闊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)