中國銀河國際：東航物流運價創新高　利好業績

根據TAC數據顯示，2021年12月上海至北美航空貨運價格為每公斤13.84美元，按年增長88.81%。受到新冠新型變種病毒Omicron出現的影響，國際客機艙運力需求持續押後，加上國家民航局「客運改貨運」調整等因素影響，空運力緊張的情況將持續，國際航空貨運價格創歷史新高。2021年12月上海至北美航空貨運價格為每公司13.84美元，按年增長88.81%。我們預測，2022年航空貨運平均價格為每公斤10.59美元，按年增長25%，持續呈現上漲趨勢。

我們認為，中國跨境電商物流行業具有高度成長性，市場空間廣闊，電商產品出口運輸需求仍可釋放。根據海關總署發布的數據顯示，2021年前三季度中國跨境電商進出口增長20.1%。同時，高端製造、國際海鮮冷鏈需求穩步增加，航空物流需求進入長期增長賽道。我們預期，受惠於跨境電商物流快速發展和國際生鮮產品需求穩步增長，2021年、2022年及2023年的綜合物流業務營收分別達到66億元人民幣、86.38億元人民幣及107.74億元人民幣，按年增長36%、29%及25%。

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