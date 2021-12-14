中國銀河國際：東航物流運價創新高 利好業績
2021年12月14日 07:15
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根據TAC數據顯示，2021年12月上海至北美航空貨運價格為每公斤13.84美元，按年增長88.81%。受到新冠新型變種病毒Omicron出現的影響，國際客機艙運力需求持續押後，加上國家民航局「客運改貨運」調整等因素影響，空運力緊張的情況將持續，國際航空貨運價格創歷史新高。2021年12月上海至北美航空貨運價格為每公司13.84美元，按年增長88.81%。我們預測，2022年航空貨運平均價格為每公斤10.59美元，按年增長25%，持續呈現上漲趨勢。
航空承運人佔航空貨運價值鏈比例接近50%，航空貨運價格上漲，東航物流(601156.SH)可直接受惠。航空貨運產業鏈之中，包括航空貨運公司、貨運代理、機場貨站、地面物流公司等環節，根據中國民航大學研究顯示，航空貨運價值鏈之中，出發地點貨代佔12.2%、出發地機場貨運站佔整體7.3%，航空承運人佔48.8%、目的地機場貨運佔7.3%、目的地貨代佔24.4%。我們預測，受惠運價持續高位運行，集團2021年、2022年及2023年預測航空速運業務的營收分別為119.34億元人民幣、153.07億元人民幣及188.44億元人民幣。按年分別增長53%、28%及23%。
我們認為，中國跨境電商物流行業具有高度成長性，市場空間廣闊，電商產品出口運輸需求仍可釋放。根據海關總署發布的數據顯示，2021年前三季度中國跨境電商進出口增長20.1%。同時，高端製造、國際海鮮冷鏈需求穩步增加，航空物流需求進入長期增長賽道。我們預期，受惠於跨境電商物流快速發展和國際生鮮產品需求穩步增長，2021年、2022年及2023年的綜合物流業務營收分別達到66億元人民幣、86.38億元人民幣及107.74億元人民幣，按年增長36%、29%及25%。
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