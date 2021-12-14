陳正犖：亞洲銀行股明年受「3R」支持

「3R」是指「Rates」利率、「Reopening」經濟重啟及「Reimagining」重新想像這三大因素。

利率方面，美國持續面臨通脹壓力，帶動市場預期聯儲局有機會提早加息，筆者目前維持基本預測明年中或首次加息，全年有望加息三次，每次25個基點。美國十年期債息的走向，過往是亞洲銀行股市帳率的穩定動力，2022年美國十年期債息預期會升至2.25厘，將支持對區內銀行股的正面看法。比較2015年至2019年聯儲局加息周期時股份表現，南韓、香港及新加坡銀行股是相對贏家。

經濟重啟進展亦是重要因素。亞洲成熟市場銀行股2021年強勁反彈，相反區內新興市場銀行股，受疫情確診個案增加及相關封鎖措施拖累，資產質素面臨不確定性，打擊了股價表現，資金成本亦持續高企。信貸成本下降有望成為東盟及印度銀行股明年盈利增長主要催化劑，印度、印尼及菲律賓銀行股是亞洲新興市場中不錯選擇。至於內銀股股價亦已反映對資產質素的過度憂慮。

對業務的重新想像似乎會刺激亞洲銀行股估值。以南韓及印尼為例，2021年虛擬銀行冒起，反映投資者願意為具有新增長途徑和客戶覆蓋面的銀行，支付較高的估值倍數。踏入2022年，市場有機會獎勵那些成功向數碼化轉型或已投資於數碼業務以創造新增長路徑的「傳統」銀行股。整個金融體系基礎設施正在發生根本性變化，2022年以後，大家甚至可以將「金融的未來」分為多個投資主題，包括元宇宙、區塊鏈、數碼資產和非同質化代幣(NFT)等新科技。

集中看內銀股方面，存款定價改革緩解了淨息差壓力，人民銀行行長還表示，擠壓內地銀行淨息差的空間有限。個別內房債務危機增加了內銀投資者的悲觀情緒，不過人行對房地產行業的寬鬆政策，有望緩解這困局。加上內銀今年業績有機會好過預期，內地第四季整體社會融資規模增長回升，這些均是對內銀的正面因素。內銀H股2022年預測市帳率0.63倍，股息率達7.8厘，股本回報率或達12.7%，目前風險回報狀況具有吸引力。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖