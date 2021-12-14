道指跌320點　比特幣挫逾6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.36；港匯見7.8016；離岸人民幣(CNH)報6.3706；美元兌日圓處113.57；歐元企1.1282，英鎊報1.3211。金價處1,787.28美元。布油報74.25美元，紐油處71.25美元。比特幣挫逾6%，報4.67萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水270點。

●聯儲局逆回購工具使用規模為1.6萬億美元，僅次於9月30日以1.605萬億美元所創歷史高位。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23,682點，跌272點或1.15%。

●紐約期油收跌0.53%，每桶報71.29美元；布蘭特期油報74.39美元。

●加拿大央行將在未來5年維持2%的通脹目標，但將允許通脹水平略為超過目標，以支持可持續的就業最大化。

●紐約期金收報每安士1,788.3美元，升3.5美元或0.19%。