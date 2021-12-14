道指跌320點 比特幣挫逾6%
2021年12月14日 07:42
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●踏入亞洲時段，美匯指數報96.36；港匯見7.8016；離岸人民幣(CNH)報6.3706；美元兌日圓處113.57；歐元企1.1282，英鎊報1.3211。金價處1,787.28美元。布油報74.25美元，紐油處71.25美元。比特幣挫逾6%，報4.67萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水270點。
●美股全線下跌，道指收跌320點或0.89%，報35,650點；納指跌217點或1.39%，報15,413點；標指跌43點或0.91%，報4,668點。https://bit.ly/3oPCxnM
●美國晶片製造商英特爾(Intel)計劃在馬來西亞投資300億馬元(約71億美元)，建立最先進的半導體生產設施。https://bit.ly/3oTt2nP
●聯儲局逆回購工具使用規模為1.6萬億美元，僅次於9月30日以1.605萬億美元所創歷史高位。
●騰訊控股(00700)公布，董事會預期將於2021年12月23日(周四)審議一項決議，以批准派發中期股息，公告未披露擬派發金額。https://bit.ly/31NIeKv
●中國移動(00941)回A上市計劃有新進展，擬公開發行A股最多9.65億股(連同超額配售)，佔擴大後總股本的4.5%，共計募資560億元人民幣。
●百濟神州(06160)A股將於周三(15日)在上海科創板上市，有望成為首家在美股、港股以及A股三地上市的企業。
●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報23,682點，跌272點或1.15%。
●紐約期油收跌0.53%，每桶報71.29美元；布蘭特期油報74.39美元。
●加拿大央行將在未來5年維持2%的通脹目標，但將允許通脹水平略為超過目標，以支持可持續的就業最大化。
●紐約期金收報每安士1,788.3美元，升3.5美元或0.19%。
●東方日報B1：商湯淪科技戰炮灰，上市押後，料年底翻兜。https://bit.ly/3GFLlCP
●【產經評論】國際經貿亂上亂，華安內成重中重。https://bit.ly/3DTnmyr