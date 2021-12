【買金好過買樓】東亞恐爆發戰爭！買金保值又避凶

大家好!小弟突然「消失咗一排」,為免有人記掛,特意「蒲頭」告知各位看官「本人仍然健在」。雖然目前尚算安逸,不過做人最緊要居安思危,尤其是最近環球地緣政治紛爭不斷,內地與西方世界的分歧似乎愈來愈大,在經濟、科技脫鈎的路上愈行愈急,小弟看在眼裏、急在心裏,未知大家又有甚麼睇法?

最新有個大人物的言論令小弟忐忑不安!於是學一學「吹哨人」,分享予大家參詳一下。該名大人物正是近年連番唱好內地前景的華爾街大好友──全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧,他在最新的著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》內提到,美國政府試圖令中國及中國文化變得較「美國化」,最終可能適得其反,造成衝突。達利奧說:「我認為我們有和中國一戰的風險,主要由於誤解。」

事實上,內地自2003年加入世界貿易組織,經濟實力得到長足發展,西方國家對內地的態度亦由以往一心扶植,旨在打造為西方國家提供廉價中低端商品的世界工廠;隨近年內地國力漸長,與西方國家變成互相博弈的競爭敵手。由此引發美國前總統特朗普對中國發起貿易戰。

而自2019年底,中美雙方達成首階段的貿易協定,達利奧對內地前景仍充滿信心。但未知是否最近中美關係愈加針鋒相對,無論金融、經濟戰線都寸步不讓,更在印太地區持續交鋒,才令達利奧都意識到兩國已走到熱戰邊緣!

不過,預測終歸是預測,會否成真又有誰可以真正估到。但全球通脹飆升,卻是實實在在的事實,就連早前一直「忽悠」全球通脹只是「暫時性」的美國聯儲局,近日亦在美國物價飆升的壓力下一改口風,開始放風會收水、加息,可見通脹問題已到了非常嚴峻的地步。

其實,無論是亂世或通脹,買入黃金都是相對安全的投資選擇。黃金作為傳承數千年的硬通貨,所有人都知道其價值,雖然其價格上上落落,不過一旦戰亂降臨,黃金才是值得信賴的交易工具。反而住宅、商舖、工廈等不動產,一旦不幸發生戰爭,屆時就真的是賣「不動」了。

東網產經專欄作者 林南冧