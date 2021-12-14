【買金好過買樓】東亞恐爆發戰爭！買金保值又避凶

大家好！小弟突然「消失咗一排」，為免有人記掛，特意「蒲頭」告知各位看官「本人仍然健在」。雖然目前尚算安逸，不過做人最緊要居安思危，尤其是最近環球地緣政治紛爭不斷，內地與西方世界的分歧似乎愈來愈大，在經濟、科技脫鈎的路上愈行愈急，小弟看在眼裏、急在心裏，未知大家又有甚麼睇法？

最新有個大人物的言論令小弟忐忑不安！於是學一學「吹哨人」，分享予大家參詳一下。該名大人物正是近年連番唱好內地前景的華爾街大好友──全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧，他在最新的著作《Principles for Dealing with the Changing World Order》內提到，美國政府試圖令中國及中國文化變得較「美國化」，最終可能適得其反，造成衝突。達利奧說：「我認為我們有和中國一戰的風險，主要由於誤解。」

事實上，內地自2003年加入世界貿易組織，經濟實力得到長足發展，西方國家對內地的態度亦由以往一心扶植，旨在打造為西方國家提供廉價中低端商品的世界工廠；隨近年內地國力漸長，與西方國家變成互相博弈的競爭敵手。由此引發美國前總統特朗普對中國發起貿易戰。

而自2019年底，中美雙方達成首階段的貿易協定，達利奧對內地前景仍充滿信心。但未知是否最近中美關係愈加針鋒相對，無論金融、經濟戰線都寸步不讓，更在印太地區持續交鋒，才令達利奧都意識到兩國已走到熱戰邊緣！

不過，預測終歸是預測，會否成真又有誰可以真正估到。但全球通脹飆升，卻是實實在在的事實，就連早前一直「忽悠」全球通脹只是「暫時性」的美國聯儲局，近日亦在美國物價飆升的壓力下一改口風，開始放風會收水、加息，可見通脹問題已到了非常嚴峻的地步。

其實，無論是亂世或通脹，買入黃金都是相對安全的投資選擇。黃金作為傳承數千年的硬通貨，所有人都知道其價值，雖然其價格上上落落，不過一旦戰亂降臨，黃金才是值得信賴的交易工具。反而住宅、商舖、工廈等不動產，一旦不幸發生戰爭，屆時就真的是賣「不動」了。

東網產經專欄作者 林南冧