印度神童預言的「審判日」已到　7災如何避免？

提起近年占星界的風雲人物，當屬印度神童阿南德（Abhigya Anand）最為傳奇，皆因他多次料中世界大局、疫情動向及環球經濟走勢，每有新預言面世都會引發轟動。他的預言對投資者來說，亦具趨吉避凶的指導作用。而於10月份發布的影片中，阿南德透露全球將面對7大災難，尤其是12月14日後更將大禍臨頭，究竟現時未雨綢繆算不算遲？

先來看阿南德所提及的7大災難，分別包括極端天氣、能源短缺、電力短缺、疫情、供應鏈中斷、饑荒，以及經濟動盪。大家可以將7災視為一連串互相引爆的連鎖反應，並逐一參詳。

他一早提醒，世界疫情恐再升級，就連英國、美國、新加坡及以色列等疫苗接種率較高的國家，都有可能面臨高感染率。而環球經濟受疫情影響，印度股市將有擴大泡沫的可能，提醒投資者留意。

他又預料，今年冬天將有嚴寒，料明年5月前出現的大寒、大雨天氣，將波及亞洲與歐洲地區。而在今年12月14日至2022年5月期間，世界各國或出現饑荒，他提醒全人類要提前做好準備。

【極端天氣：海洋結冰勢阻礙航運】

總結上述7災的預警，極端天氣似乎是大部分問題的癥結所在。事緣今年一入秋即逢拉尼娜現象，一股強勁寒流襲擊中國大部分地區，內地氣象部門於11月8日發出暴雪橙色預警，北京更於11月6日迎來今年首場降雪，較往年提早23天，翌日氣溫更跌破過去10年的最低值。

拉尼娜現象是指赤道、中東太平洋表面溫度異常，出現大範圍偏冷、強度及持續時間達到一定條件的冷水現象。2020年8月至今年3月，上述範圍已曾發生一次中等強度的拉尼娜現象；而今年7月，赤道中東太平洋海溫又再開始向偏冷狀態發展，於10月份更進入拉尼娜狀態，因此今年將是「雙拉尼娜年」。

內地國家海洋環境預報中心10月底曾警告，在拉尼娜現象影響下，今年華北、東北會比往年寒冷。冷空氣將在明年1月份南下，南方部分地區可能出現雨雪、冰凍等極端天氣，甚至會導致渤海、黃海北部水域快速結冰，冰期由今年11月至明年3月份持續，而明年1月中旬至2月中旬最為嚴重，將對大船航運、海上油氣生產帶來災難性影響。

【能源及電力危機：中印限電 冬天或加劇】

內地受寒流衝擊，同處北半球的各國亦難以幸免。誠如上文提及，在寒冷天氣之下，將影響航運、陸路運輸及海上油氣生產，對於近月來的能源及電力危機，會否成為壓死駱駝的最後一根稻草？

今年9月以來，中國、印度曾陷入電荒危機，兩國各地都出現停電、限電，那麼未來情況會否有改善？國家電網有限公司於11月7日公布，目前國家電網經營區域電力供需形勢恢復常態，但隨着冬季臨近，在用電高峰期、冬季供暖期和水電枯水期疊加情況下，今年冬天乃至明年春天仍有部分區域供電不足。言下之意，即是在百姓用電高峰的寒冬及明年初春，限電仍會不時上演。

【疫情惡化：新變種病毒擴至多國】

疫情方面，阿南德10月時提醒12月新冠肺炎疫情有機會再次大爆發。話音未落，11月首見於南非的新變種病毒Omicron，於短短數周內已擴散至全球逾60個國家及地區。

就連新冠疫苗接種率名列前茅的新加坡，近日亦開始驗出感染Omicron的個案。同時，其他新冠肺炎變種病毒依然困擾當地，12月9日新增680餘人確診，累計逾27萬人確診，另有770餘人因而病故。

至於東亞疫情最嚴重的南韓，在12月12日錄逾6,600宗新冠肺炎病例，另多43人不治。重症患者增至894宗，創疫情以來新高。Omicron個案亦增至15宗，總數累計90宗。截至周日，全國累計51.7萬人染疫，4,253人病逝。

美國方面，疫情仍嚴峻，據外媒統計，截至12月13日確診個案突破5,000萬，Delta變種病毒病例續高企，而新近發現的Omicron亦日漸擴散。數據顯示，美國疫情去年爆發後近一年，累計病例才達到2,500萬，而由2,500萬例增至5,000萬則僅用了323天，還不到一年，反映感染速度加快。

歐洲狀況亦不遑多讓，世界衞生組織歐洲區主任Hans Kluge於11月初發出警告，指疫情死灰復燃，歐洲和中亞等53個國家地區疫情快速惡化。Kluge更進一步預測，若歐洲疫情繼續蔓延，明年2月因新冠肺炎死亡的病例將多達50萬，同時醫療系統將承受巨大壓力，住院及重症人數都會創新高。

上述種種都應驗了阿南德預言的真確性，若各國再不嚴防死守，後果真的不堪設想。

【物資短缺：寒流疫潮考驗供應鏈】

全球供應鏈今年早前面臨中斷危機，各地物資短缺，推升部分產品價格。在北半球寒流及疫情再度肆虐的影響下，環球供應鏈即將再受考驗，會否再度出現疫情爆發初期供應鏈困局？雖然暫時未見此趨勢，但若情況惡化，再來一次供應鏈混亂，亦非不可能。

【饑荒爆發：華恰巧籲儲備必需品】

再來則是饑荒的預言，自從近代耕種技術及大規模機械化應用後，除了非洲仍不時因為人禍而出現饑荒外，該類人道危機已經淡出大眾生活。

惟值得留意的是，內地政府對此卻與阿南德不謀而合。商務部於11月1日印發通知，敦促地方當局保障今冬明春蔬菜等生活必需品的供應，同時鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。

雖然以內地糧食自給率之高，發生饑荒幾無可能。不過，因為北半球冬天將有嚴寒，阿南德又料明年5月前仍有機會出現大寒、大雨天氣，及早準備似乎未嘗不可。而且，近月新一波新冠肺炎疫情擴散到全國逾半數省份，引發新一輪的封鎖及旅行限制，加上受降雨、低溫等影響，近期蔬菜售價飆升，甚至比豬肉還要貴。

【經濟動盪：連環災害恐殃及股市】

以上災難一旦應驗，甚至只需其中兩三個同時出現，經已可以撼動環球經濟。因此正如上文所述，阿南德7災的連鎖災難，是互相牽引疊加，令事態更為嚴重。他特別提到在疫情影響下，印度股市泡沫將有擴大的可能，投資者確須留意。印度SENSEX指數去年以47,751點收市，一直反覆升至10月19日高見62,245點，期間累升達三成；但近日走勢已見高位回落，維持於58,000點水平徘徊。

美股同樣有開始調整的迹象，自去年初環球疫情大流行以來，在各國大手放水之下，環球股市都見底回升，美股更是愈升愈有，道指一度高踞36,500餘點水平，反映科技股表現的納指亦一度升穿16,000點水平。隨着美股保持在高位，愈來愈少投資者看淡美股，反而覺得只有買貴沒有買錯，谷大資產泡沫。

對此，外媒報道，富國銀行策略師Christopher Harvey及團隊早前發表報告指，由長遠來看，上述單方面的睇好情況令人擔憂，因為淡倉水平提高，通常有助於在遭遇意外風險或衝擊時緩解市場的波動。可是目前市場一片睇好，極不尋常。對市場保持敬畏之心，才是保本投資之道。上述數個預言會否實現，讀者宜再觀察事態發展，保持警惕。

【阿南德提5招化解災難】

對於自己提出的7災危機，阿南德亦給予5個解困方法，雖未必每個方法都適用於香港，惟若有條件可以做到，不妨有備無患。其一，應該建立好自己的備用或替代能源。對普遍居住空間狹小的香港人來說，該項有點強人所難。其二，投資黃金及白銀，虛擬貨幣則只能長線投資。此項對港人的可操作性較高，金銀都是硬通貨，在通脹高企的年代，保值能力較高，至於虛擬貨幣波動較大，較適合資深投資者。

其三，自己栽種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏。與首個建議一樣，對大部分港人都不適用。不過，可以在家中儲備應急糧食，防範再度出現疫情初期，市民在超市大肆搶購杯麵、廁紙、米、油等生活用品的情況。其四，順應自然，照顧好大自然給予人類的東西；最後，則要對神保持信心。