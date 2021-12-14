林嘉麒：買港股莫貪平　因為可以更平

眼見美股再向歷史高位挑戰，A股上證指數亦向年內高位進發，相反港股悶局持續，周一早段氣勢如虹，先高開，再高走，可惜即日挑戰20天線失敗，全日更倒跌收場，再次令投資者失望。不過，從樂觀一面看，恒指仍然於10天線至20天線中間整固，底部建設明顯，只要短線守到10天線，恒指還有進一步向上的可能，希望仍在明天。事實上，年底前要吸引大規模流入港股機會不大，外圍正關注美國會否加快加息，流動性問題對港股沒有利。

上周五(12月10日)美國通脹數據已出爐，被認為是左右本周聯儲局議息結果的一個關鍵。11月的CPI同比加速6.8%，較預期高，是自1982年6月以來最大的同比增幅。此次39年以來最大的年度漲幅，有可能為聯儲局提供迅速縮減債券購買規模的理由。事實上，近期數據顯示美國經濟復甦，並加速了從能源、食品到消費品在內各種商品的價格上漲。

另外，美國11月的失業率降至21個月來的新低，新增失業救濟金申請人數出現下降，並跌至52年來的最低水準，某程度上反映美國經濟復甦理想，支持近期美股反彈。似乎，美國經濟增長動力能夠彌補通脹升溫。有趣的是，在周五的CPI報告公布前，美國總統拜登周四罕有地發表聲明，表示周五公布的CPI數據未反映能源及其他主要商品價格現況，也未反映即將在未來數周或數月出現的物價下滑情況，例如汽車業。拜登還重申，其推動的1.75萬億美元社會與環保開支議案有助降低家庭生活成本。結果市場順應拜登，美股繼續有得升。

本周焦點是超級星期四，重點除了關注聯儲局會議結果外，同時有美國零售銷售數據。同日，歐洲央行亦會做出利率決定，又有美國工業生產數據公布等。其實，其他值得關注的數據包括周二的生產者物價指數(PPI)、周三的紐約聯儲製造業指數、周四的建築許可和房屋開工、初請失業金人數以及費城聯儲製造業指數等都是非常重要。在市場衡量經濟增長與高通脹的時候，每個數據亦可左右市場走勢。近日多間大行仍唱好明年美股，而且認為走勢將持續，惟筆者仍保持高度警戒。據晨星公司(Morningstar)統計，今年全球ETF資金流入量在11月底首次突破萬億美元大關，遠超去年7,357億美元的資金流入額。這波歷史性現金大潮的湧入，將全球ETF資產總額推至近9.5萬億美元的規模，較2018年底漲幅超過100%。可是，資產管理有「規模魔咒」，規模愈高，反應市場看法過於樂觀，熾熱的氣氛難免更脆弱，假如美股一爆，港股難免會跟跌。

投資者或認為，港股今年由高位已調整不少，估值上已十分便宜，但便宜的可以更便宜，這是投資市場的法則。投資者不單要買平的，而且要買會升的才有用。因此，港股暫時只宜大跌才買一點，短炒個股便算。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)