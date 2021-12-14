友邦推進數碼轉型　提升客戶體驗

疫情加速保險科技發展，友邦香港亦透過推進「科技化(Technology)、數碼化(Digital)、數據分析化(Analytics)」(TDA)進程，持續優化服務、流程及產品。友邦香港及澳門首席客戶﹑策略及轉型官謝佩蘭接受東網專訪時表示，自推動TDA以來，客戶透過電子方式進行投保、服務、理賠的比率，由2019年至2020年上升12個百份點，未來拓展與不同類別數碼平台合作將成為公司的業務重點之一。

她指，近年友邦香港一直積極發展保險科技，自推動TDA進程，成功在不同範疇取得顯著成果，例如網上聊天機械人自2018年推出以來，客戶使用率已上升超過兩倍。截至今年10月，逾六成強積金可扣稅自願性供款帳戶申請，以及今年首10個月，接近100%的基金轉換指示，均經由電子渠道遞交。而今年10月透過電子索償的團體醫療保險客戶比率超過五成，當中80%可於3日內辦妥理賠。

儘管現時客戶已可在電子渠道進行投保和處理索償，惟她認為，財務策劃顧問依然是與客戶溝通的主要橋樑，尤其當為客戶提供長遠保障時。她稱，科技有助節省財務策劃顧問以往花費在索償和服務方面的大量時間，進而提高與客戶之間的無縫溝通，並改善工作流程和效率，冀今年招聘6,000名財務策劃顧問，以壯大團隊幫助客戶實踐「健康長久好生活」。

此外，為配合公司科技策略，友邦香港亦計劃於今年內增聘250名涵蓋敏捷式管理、產品設計、數據分析、數碼營銷、設計思維、資訊科技及轉型團隊的新職位，為多元化業務發展注入新思維、知識和技能，進一步提升客戶體驗。

疫情改變大眾生活模式及習慣，她引述調查指，市民網上購物的佔比，由疫情前的約四成，提高至疫情後的超過五成，反映市民對網上購物的熱衷和對電子平台的接受程度，相信未來相關趨勢將會持續。

日前友邦香港夥拍本地初創公司、消費應用程式Bloom推出「情景式保障」–「保物24」，保費僅需7.8元，在成功投保後，客戶於指定商戶購買的商品，可即時享有購買24小時內的意外損壞保障，並可於應用程式完成理賠程序，最快可於24小時獲取賠償。她指，此為友邦香港大力拓展與不同數碼平台合作的首個項目，未來銳意與不同平台成為合作夥伴，藉此擴闊與客戶的接觸面，將保障融入日常生活每一個環節。