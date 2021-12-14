【高盛推介】車股落後大市 購證點揀？
2021年12月14日 11:01
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由上周三(8日)起連跌5日，周二(14日)早段受壓持續。最低見280港元，再創一個半月低位。現報280.2元，跌約2.8%。有券商指比亞迪產品管線將能令其銷量在明年進一步增長，而上月份新能源汽車產量91,829輛。該行給予比亞迪「買入」評級，目標價464元。
吉利汽車周二早段表現落後大市。早上低開約1.3%後跌幅擴大，現報22.9元，跌約3.8%。吉利公布，與力帆科技訂立合作協議，雙方將成立合資公司，從事汽車研發、銷售和營運業務。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪認購證於周一(13日)獲資金轉向流入，有約40萬元。認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約180萬元。吉利方面，認購證於上周五(10日)錄得約60萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約40萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的比迪購(16407)。貼價選擇可留意屬短期的低街貨比迪購(29060)。牛證方面可留意屬遠牛的比迪牛(62427)，與現價有約20元收回距離。
比迪購16407，行使價320元，2022年3月1日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。
比迪購29060，行使價302元，2022年1月26日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、短期、低街貨。
比迪牛62427，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低面值。
比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
投資者如看好吉利，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨吉利購(28643)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨吉利購(18431)。牛證方面可留意屬遠牛的吉利牛(51656)，與現價有約2元收回距離。
吉利購28643，行使價26.4元，2022年3月24日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。
吉利購18431，行使價27.9元，2022年3月24日到期，實際槓桿6.3倍，價外、低街貨。
吉利牛51656，收回價21元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率9.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡吉利，認沽證方面可留意年期約3個月，屬貼價的低街貨吉利沽(15983)。
吉利沽15983，行使價22.83元，2022年3月28日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk。