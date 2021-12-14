【高盛推介】車股落後大市　購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由上周三(8日)起連跌5日，周二(14日)早段受壓持續。最低見280港元，再創一個半月低位。現報280.2元，跌約2.8%。有券商指比亞迪產品管線將能令其銷量在明年進一步增長，而上月份新能源汽車產量91,829輛。該行給予比亞迪「買入」評級，目標價464元。

吉利汽車周二早段表現落後大市。早上低開約1.3%後跌幅擴大，現報22.9元，跌約3.8%。吉利公布，與力帆科技訂立合作協議，雙方將成立合資公司，從事汽車研發、銷售和營運業務。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪認購證於周一(13日)獲資金轉向流入，有約40萬元。認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約180萬元。吉利方面，認購證於上周五(10日)錄得約60萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約40萬元。

比迪購16407，行使價320元，2022年3月1日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。

比迪購29060，行使價302元，2022年1月26日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、短期、低街貨。

比迪牛62427，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低面值。

比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

吉利購28643，行使價26.4元，2022年3月24日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。

吉利購18431，行使價27.9元，2022年3月24日到期，實際槓桿6.3倍，價外、低街貨。

吉利牛51656，收回價21元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率9.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

吉利沽15983，行使價22.83元，2022年3月28日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。

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