陳炳強：港股彈力不足 騰訊現價唔值博
2021年12月14日 11:02
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資深股評人陳炳強表示，因新型變種病毒Omicron於全球肆虐，加上市場觀望美國聯儲局周三(15日)宣布議息結果，美股隔晚回吐。陳提到，標普500指數上周五創新高，然而道指和納指近期回彈仍未突破早前高位，或將出現新一輪調整。恒指早前失守24,000點關，基於外圍股市影響下，短線恒指反彈力度不足，建議保持觀望態度。
騰訊控股(00700)下周四(23日)開董事會審議派發中期息。陳認為，消息對股價有利好作用，但刺激力度不大，因為市場仍然關注內地監管政策能否放寬，支持企業盈利增長。其股價現時仍在區間上落，部署上，未有貨者現價買入值博率不高，料520港元水平阻力頗大。至於有貨的投資者則可繼續持貨，若然內地監管政策放寬，大市氣氛改善，加上派息消息刺激，股價有望挑戰520元水平，但短期若失守上落區間底部440元，則應進行止蝕。
陳又指，國際油價最近由高位回落不少，石油輸出國組織(OPEC)調高明年首季全球石油需求預測，並維持全球原油供應回復至疫情前水平的預測不變，油價料仍有上升空間。若然Omicron不如先前預期般嚴重，經濟重啟料緩慢有序地繼續上升，有望增加石油需求，紐約期油有條件進一步上升。至於港股市場的「三桶油」中，中國海洋石油(00883)相對落後，若看好油價回升，其股價仍有反彈空間。