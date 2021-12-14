陳炳強：港股彈力不足　騰訊現價唔值博

資深股評人陳炳強表示，因新型變種病毒Omicron於全球肆虐，加上市場觀望美國聯儲局周三(15日)宣布議息結果，美股隔晚回吐。陳提到，標普500指數上周五創新高，然而道指和納指近期回彈仍未突破早前高位，或將出現新一輪調整。恒指早前失守24,000點關，基於外圍股市影響下，短線恒指反彈力度不足，建議保持觀望態度。