富衛籌逾111億元私募資金　傳擬明年初來港IPO

富衛集團(FWD)宣布，已與多名投資者簽訂認購協議，該批投資者同意參與私人配售，籌集的總金額達14.25億美元(約111.15億港元)，私人配售會以現金認購富衛將發行的新普通股，所得款項將提供額外資金支持富衛的強勁增長，以及降低槓桿，預計是次私人配售會在2021年12月完成，但須滿足慣例成交條件。

上述投資者中，包括領先的退休服務公司雅典娜控股有限公司的子公司(透過其資產管理公司阿波羅全球管理公司的投資)、加拿大養老基金投資公司(「CPP Investments」)、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation(「MPIC」)、盈科拓展集團、泰國匯商銀行(「SCB」)，以及瑞士再保險(「Swiss Re」)。

富衛集團首席執行官兼執行董事黃清風稱，新的合作夥伴可帶來豐富的經驗和廣泛的網絡，支持集團持續增長，並加強集團的分銷及投資能力。

該集團的新業務價值在2021年上半年按年增長45%，隨後在第三季按年增長21%。

另外，消息人士指，富衛計劃明年初大約1至2月在港申請上市，料將可大部分由IPO集資所得款項用作資助業務增長的計劃。