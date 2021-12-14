【瑞通推介】大市跌逾300點　資金好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：英國出現首宗Omicron病毒感染後死亡個案，美股周一(13日)受壓，道指收報35,650點，跌320點或0.9%；納指跌1.4%。

中央經濟工作會議定調明年穩字當頭、穩中求進，恒指周一高開246點後，一度受A股帶動升勢擴大至389點，高見24,385點的月內高位，並升破20天線，惟其後商湯公布延遲上市，加上投資者關注本周聯儲局議息會議後會否加快收水步伐，港股走勢逆轉，全日倒跌41點或0.2%，收報23,954點，大市成交1,296億港元(下同)。

港股目前處於反彈後調整階段，但恒指連續兩日24,000點得而復失，反映上方壓力不小，20天線(24,345點)仍有待企穩，下方10天線(23,822點)開始轉跌為升，將繼續是關鍵支持。恒指周二(14日)低開260點於23,700點以下，其後跌幅曾擴大至逾300點，暫連跌3個交易日。恒指跌破10天線後，留意需否進一步下試月內低位23,314點支持。

恒指好倉(牛證及認購權證)周一錄淨流入近2,100萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾880萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,700至23,799點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價亦為24,600至24,699點。

阿里巴巴周一最多漲4.5%至盤中高位126.7元，午後隨大市回落，最終微降0.1元收市，報121.1元，但連日在120元水平有承接力。阿里上周由歷史低位109.5元觸底反彈後，大部分時間在120元以上及10天線附近徘徊，上周二(7日)的上升裂口(114.2至120.7元)尚未完全回補。周二早段回落逾1%，跌破120元後見支持，暫錄3連跌。周一有逾420萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流出。

長城汽車周一跌穿30元關，盤中低見29.15元的兩個月低位，全日收挫2.7%於29.3元，由上月高見的37.4元計，累挫超過21%。部分資金見股價已累積一定調整幅度，買入並持有相關牛證過夜博後市反彈。周一有近70萬元淨流入長汽好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。股份周二早段一度挫4%，下試28元水平。

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