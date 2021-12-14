濠賭股全線被拋售 美高梅中國急挫8%
2021年12月14日 11:13
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
國際信貸評級機構惠譽將金沙中國(01928)母企拉斯維加斯金沙(LVS)、美高梅中國(02282)母企美高梅國際酒店(MGM)及澳博(00880)列入「負面觀察名單」，反映澳門監管的不確定，以及在新冠肺炎疫情下，訪澳的內地旅客何時會回復亦不確定。濠賭股全線被拋售，美高梅中國及永利澳門(01128)急瀉逾8%；金沙中國挫6.6%；新濠國際(00200)跌5.4%；澳博跌4%；銀河娛樂(00027)跌3.9%。
惠譽指出，如博企未能取得新賭牌，或新牌條件太苛刻的話，都會對公司的信貸情況造成重大的負面影響。對LVS來說，或相當於業務或財務狀況不再屬於投資等級，LVS目前的評級為「BBB-」，屬於投資等級的最低階。
對MGM而言，澳門業務的影響力相對較小，只佔每年現金流約20%。至於澳博，該機構認為，公司目前2022年底到期的債務再融資正保持在軌道上，需要190億港元的財務貸款。截至2021年9月30日，在償還了約110億元的現有銀行貸款後，這將使公司擁有約70億元的未提取融資，其流動性依然強勁。