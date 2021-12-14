【高盛推介】騰訊回調　阿里失守120元

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日走勢窄幅，周一(13日)升0.7%後，周二(14日)早段受壓回調。早上低開1.4%後曾跌穿460港元水平，最低見459.8元。現報461.2元，跌約1.2%。騰訊宣布，董事會料在下周四(23日)審議一項決議，以批准派發中期股息。

阿里巴巴股價受壓，周二跌穿120元水平，最低見119元，為過去一周低位。現報119.1元，跌約1.7%。湖北廣電表示，上周與阿里華中區總經理李鳴，就數碼新基建、企業數碼化轉型、數碼鄉村建設等內容進行深入交流，會商深化合作事宜。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向部署騰訊淡倉，錄得約700萬元資金流入，為周一最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約180萬元，熊證於周一繼續獲資金流入，有約520萬元。好倉方面，可見周一部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至收回價更高的產品。

阿里方面，牛證及熊證於周一皆獲資金轉向流入，當中牛證有約570萬元，並集中在110元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見騰訊於周一繼續獲北水買入，錄得約12.1億元資金淨買入。

騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、低街貨。

騰訊購24067，行使價480.88元，2022年1月24日到期，實際槓桿12.1倍，貼價、短期、高槓桿，適合短線部署。

騰訊牛59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低街貨。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，近40元收回距離遠熊。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、行使價130元以下產品中，槓桿最高。

阿里購15638，行使價146.5元，2022年5月17日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低面值。

阿里牛58083，收回價110元，行使價108元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。

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