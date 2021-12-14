戴德梁行：二手市場活躍　全年總成交創2012年以來新高

戴德梁行董事及香港研究部主管陳健珩表示，預計今年全年總成交量超越74,600宗，創2012年以來新高。其中二手市場尤其活躍，全年成交超過57,000宗，同屬2012年後新高。整體樓價由年初開始拾級而上，並於8至9月期間破頂後稍微回落，全年樓價升幅估計約6.5%。小型住宅屋苑如沙田第一城的樓價於9月突破2019年6月的高位，創出呎價19,800港元的歷史新高，預計年底前將輕微回落至約19,200元，而中戶型屋苑如鰂魚涌太古城及豪宅南區貝沙灣也接近歷史高位，與2019年6月的高位分別相距9.3%及4.2%。

他預期，隨着樓價逐漸接近歷史高位，成交及樓價增長於下半年略為放慢，展望2022年，市場上有大約18,500個可出售的私樓單位，預計明年成交量比今年下跌約一成，但經濟基調推動樓價繼續做好，預料明年中小型市場樓價將有5%升幅，其中較看好位於市區的豪宅，料升幅達約10%。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄表示，今年超過1億元大額房地產投資成交，主要由本地投資者及海外基金帶動，全年同類大額成交宗數預計為180宗，較去年同期大幅上升超過一倍。總成交金額預計可達800億元，按年上升67%。預期明年整體成交可望超越今年，達至200宗，而總成交金額則有望達1,000億元。

戴德梁行執行董事及香港寫字樓部主管韓其峰稱，甲級寫字樓租賃市場連續兩季表現回暖，今年第四季的吸納量為正185,500平方呎，雖然全年吸納量仍為負578,700平方呎，但較去年全年的負230萬平方呎大為改善。租金方面，全年各區平均跌幅為4.7%，下跌幅度相比去年的19.3%大為收窄。

他預期，由於2022年將有超過200萬平方呎全新甲級寫字樓供應相繼落成，整體待租率預計到明年年底將增加至16%至17%，而整體平均租金將下調1至3%。

戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威稱，商舖租賃市場全年空置率略跌，租金已見底，各核心區份商舖租金2021年下半年開始重現增長。核心區份整體空置率回落，當中以銅鑼灣及尖沙咀尤其明顯，分別已回落至7.9% 及13.1%，租賃成交中不少是短期租約。

他展望2022年，由於疫情於香港已經受控，經濟正處於穩步復甦階段，就業率也正回升，消費市場得以改善，料空置率將進一步下降，2022年的租金將於上半年進一步回升，升幅估計由2%至5%不等，中環的租金升幅更可達5%至8%。