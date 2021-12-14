油價靠穩 道期升78點

美匯指數報96.44；港匯見7.8025；離岸人民幣(CNH)報6.3705；美元兌日圓報113.72；歐元企1.1268，英鎊處1.3202。金價偏軟，報1,782美元。油價靠穩，布油升上74.6美元，紐油報71.5美元。比特幣仍跌4%，企4.7萬美元水平。道指期貨升78點。

●市後關注點

18:00 歐元區10月工業生產

21:30 美國11月生產物價指數（PPI）

-微博被罰，股價曾冧10%創新低。

-新股順豐同城陳飛：未來業績表現可令投資者滿意。

-花樣年澄清沒有被接管

●中國經濟：

-發改委：做好大宗原材料保供穩價，釋放重點領域消費潛力。

-發改委：再放寬製造業外資准入限制，另加大融資支持。

-發改委：針對遇困納稅人，地方可按現行規定減免房產稅等。

-發改委：推動工業高質量發展，暫緩煤電及供熱企業本季稅款。

-國統局：2021年全國棉花總產量按年降3%。

-中汽協：11月新能源汽車市場滲透率達17.8%。

●大摩CEO：聯儲局應該盡快加息，留彈藥抗逆境。

●印度神童預言的「審判日」已到，7災如何避免？

●中美角力犧牲品！內地基金購晶片商美格納交易告吹。

●馬斯克再沽Tesla股票，暫已佔其承諾出售約70%。

●Facebook證實斥4.68億元買起「Meta」商標。

●英特爾進軍元宇宙，竟然係由軟件開始。

●蘋果iOS更新！數碼遺產功能正式上線。

●華為獻禮！平安夜前夕發布新款折疊手機及智能手錶。

●富衛籌逾111億元私募資金，傳擬明年初來港IPO。

●被納入強制檢測，滙豐太古廣場日夜理財中心暫停服務。

●【買金好過買樓】東亞恐爆發戰爭！買金保值又避凶...

●滙控公布動力煤融資政策，目標2040年全面「除煤」。

●新股順豐同城「潛水」逾9%，每手帳蝕304元。

●萊坊：截至第3季香港住宅樓價按年漲約3.8%。