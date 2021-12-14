油價靠穩 道期升78點
2021年12月14日 16:11
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美匯指數報96.44；港匯見7.8025；離岸人民幣(CNH)報6.3705；美元兌日圓報113.72；歐元企1.1268，英鎊處1.3202。金價偏軟，報1,782美元。油價靠穩，布油升上74.6美元，紐油報71.5美元。比特幣仍跌4%，企4.7萬美元水平。道指期貨升78點。
●市後關注點
18:00 歐元區10月工業生產
21:30 美國11月生產物價指數（PPI）
●恒生指數全日收報23,635點，跌318點或1.33%。國企指數收報8,418點，跌132點或1.55%；科技指數收報5,884點，跌137點或2.28%。主板成交1,199.8億港元。https://bit.ly/30n8kmD
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●滬綜指收跌19點，有色金屬股領跌2.1%，煤炭股跌1.6%，水泥及鋼鐵股齊跌1%。https://bit.ly/3DMUyYg
●中國經濟：
-發改委：做好大宗原材料保供穩價，釋放重點領域消費潛力。
-發改委：再放寬製造業外資准入限制，另加大融資支持。
-發改委：針對遇困納稅人，地方可按現行規定減免房產稅等。
-發改委：推動工業高質量發展，暫緩煤電及供熱企業本季稅款。
-國統局：2021年全國棉花總產量按年降3%。
-中汽協：11月新能源汽車市場滲透率達17.8%。
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