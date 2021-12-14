瑞聯料明年全球經濟增長約4%　內地監管持續

全球經濟正在復甦，瑞聯銀行預期明年增長約4%，部分國家國內生產總值(GDP)有望回升或甚至超越疫前水平，惟該行警告各國貨幣政策的轉變或引致滯脹風險。

該行預期中國明年GDP增長5%，2025年「十四五」時期末逐步下降至4%，反映中國經濟增長或在長期處於較低的水平。有關國內房地產業，該行認為明年中國針對行業政策依然從緊，以繼續推行結構性改革。

明年國內科技板塊仍然受壓，監管將延續，並將有更多措施推出，建議投資者應關注處於增長周期初段的企業，而非行業龍頭，因他們更大機會承擔社會成本。

瑞聯銀行財富管理首席投資總監韋立民(Norman Villamin)認為，明年美股將持續做好，主要由於預期企業盈利增長持續強勁，加上留意到企業回購活動多，有利股市向上。

此外，該行預期聯儲局將在2022年6月前完成減少買債計劃，料在2023及2024年各加息三次，使美元兌其他貨幣匯價轉強，反之中國保持貨幣寛鬆措施，以刺激經濟增長。該行亞洲高級經濟師Carlos Casanova預期，兩國央行在貨幣政策上的分歧或使人民幣貶值，但將以緩慢的速度下滑。