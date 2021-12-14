國泰11月載客量較疫前跌97%　航班受制Omicron病毒

貨運方面，11月份運載13.53萬公噸貨物，按年雖增加15.8%，但與2019年11月相比依然減少23.9%。月內的貨物收入噸千米數按年雖上升15.5%，但與2019年11月相比減少14%。總結今年首11個月，載貨量較去年同期下跌1.1%，運力挫12.5%，而貨物收入噸千米數則減2.3%。

國泰表示，Omicron變種病毒的出現進一步影響顧客於節慶假期外遊的意欲。此外，按照原訂計劃營運航班的能力續受制於近期的旅遊限制，包括香港特區政府收緊多個主要市場的檢疫要求，以及隨後的運營限制。因此，集團需調整12月份的航班安排，擬於月內營運不多於疫情前12%的客運運力。