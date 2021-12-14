香港置業：與內地通關有利樓市　料明年樓價升約3至5%

香港置業於今年11月底進行的調查，成功收回358份有效問卷，當中佔約26%的受訪者認為本港在未來12個月樓價走勢持續平穩，而有約22.6%指樓價將會上升約5%以內，亦有約19.6%認為會下跌約5至10%。

至於利率方面，調查發現佔約52.8%受訪者認為本港未來12個月內銀行息口會不變，亦有約31.8%認為息口會上升，只有約15.4%的相信息口會下跌。

根據調查結果顯示，樓價走勢連續3季成為最影響入市決定的因素，佔比例約24%，其次是房屋供應，佔約19.6%，而息率走勢也影響受訪者入市意欲，佔約14%。

而入市購買單位類型，則佔約36.6%受訪者表示會購買兩房單位，而購買三房單位則有約26.5%。而過去備受市場追捧的開放式單位只有7.3%的受訪人士表示會購買。

在資產配置方面，房地產連續6個季度成為最多人認為是本港較穩健的資產配置，而且比例再創高峰，達約41.9%，其次為股票/基金佔約20.1%，也有約12.3%受訪者認為現金或活期存款屬穩健的資產配置。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽指出，息口及政策走勢兩大因素主宰樓市走勢，本港與內地能夠順利通關，將更有利整體樓市交投，預料明年樓價升幅約3至5%。