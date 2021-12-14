中資基金推互聯互通ETF　看好明年A股表現

易方達(香港)首席投資官(國際固定收益)祁廣東看好明年A股市場及具元宇宙概念板塊，由於中國的新冠肺炎疫情可控，經濟亦率先從疫情中復甦，並領先其他歐美國家。雖然今年A股表現受壓，主要受一系列監管政策影響，但人行剛推出放水措施刺激，而美國市場將收水，認為中國行業整體基本面仍然向好，將有利A股。

至於本港ETF市場方面，他坦言，港人不太熱衷投資ETF，相信是大部分產品追蹤的指數長期升幅較少，故公司在產品設計時會考慮指數編製、長遠投資價值等因素。不過，長期仍對香港ETF市場有信心，相信隨市場愈來愈多不同類型的產品出台，會帶動市場發展。