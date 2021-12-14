中資基金推互聯互通ETF 看好明年A股表現
2021年12月14日 17:26
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易方達(香港)首席投資官(國際固定收益)祁廣東
中資基金公司易方達(香港)推出易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通交易所買賣基金(ETF)(03111)周二(14日)掛牌，追蹤MSCI中國A50互聯互通指數表現。受累A股下跌，該ETF收市報3.182元，較開市價3.22元低1.18%。
易方達A50另設人民幣櫃台(83111)，每手50個單位，管理費為0.5，期望目標總費率(TER)為0.8%，即每基金100元計，假設全年沒有升跌，基金淨值扣除營運費用後的淨值為92元。公司指，費用水平是考慮到目標客群而定，強調公司兼顧機構投資者及散戶投資者。
易方達(香港)首席投資官(國際固定收益)祁廣東看好明年A股市場及具元宇宙概念板塊，由於中國的新冠肺炎疫情可控，經濟亦率先從疫情中復甦，並領先其他歐美國家。雖然今年A股表現受壓，主要受一系列監管政策影響，但人行剛推出放水措施刺激，而美國市場將收水，認為中國行業整體基本面仍然向好，將有利A股。
至於本港ETF市場方面，他坦言，港人不太熱衷投資ETF，相信是大部分產品追蹤的指數長期升幅較少，故公司在產品設計時會考慮指數編製、長遠投資價值等因素。不過，長期仍對香港ETF市場有信心，相信隨市場愈來愈多不同類型的產品出台，會帶動市場發展。