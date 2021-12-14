瑞銀料下兩季新股市場仍審慎 好轉需待監管細則出台

本港新股市場受累內地監管而疲軟，瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅認為，明年首兩季新股市場表現審慎，相信監管細則出台後，及市場消化有關消息，下半年會有較明顯好轉。

有傳中方有意制定黑名單，限制新的可變利益實體(VIE)架構企業赴海外上市。金氏指，VIE架構對中資企業赴海外上市起重大作用，尤其是TMT板塊的公司，而目前VIE架構確實存有監管灰色地帶，惟仍須視乎具體的監管細則如何安排。若內地當局明確有關監管，將令市場更健康有秩發展。

瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉指出，美國證券交易委員會(SEC)月初落實在美上市的海外公司須交出審計底稿，將為香港新股市場帶來更多機遇。

金弘毅指出，現時在美國上市的中概股有240多家，涉及總市值約9.2萬億港元，當中約69%市值的17家公司已回港第二上市；符合本港上市規則的亦有50多家，佔約30%市值，相信相關企業明年會陸續回港上市。

他續指，餘下市值佔比不足2%的企業逾170間，惟這些公司仍未符合現行在港第二上市條件，或有機會回港或到內地科創板等上市。

另外，張倩嘉看好明年港股中長期表現，預期明年初相對疲軟，但相信第二季後會愈來愈好，主要看好新能源相關、健康醫療，及具可持續發展概念板塊。

併購方面， 瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠坦言，中美雙方收緊監管，部分中資企業對De-SPAC上市持觀望態度，但相信明年SPAC仍是明年的併購主題之一。