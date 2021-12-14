【一手盤攻略】元朗站上蓋The YOHO Hub　衣食住行一步到位

元朗區發展一日千里，加上港府將會大力發展「北部都會區」，涵蓋範圍包括天水圍、元朗及粉嶺/上水等地，預計「都會區」屬於香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地方，作為重鎮的元朗區潛力及吸引力自然大大提升。

而由新鴻基地產及港鐵合作發展的The YOHO Hub第B期就正正坐擁這個發展優勢，項目屬元朗站鐵路上蓋住宅發展項目，四座住宅大樓共提供1,030伙，戶型多元化，提供一房至四房，實用面積介乎317至1,182方呎。

The YOHO Hub第B期坐擁鐵路盤便利的優勢，樓下便是元朗站，經屯馬線直達尖東；於南昌站轉乘東涌線，前往核心商業區中環、金鐘只需約半小時；而且項目旁邊是元朗輕鐵站，以及公共運輸交通交匯處，住客出入區內或往返港九新界相當方便。項目設有基座商場元點(YOHO Mix)，與YOHO Mall形點構成逾百萬呎購物網絡。

中原地產高級區域營業經理蕭頌崴指，元朗區內以二、三房戶型較受追捧，加上配套設施充足，又有大型旗艦商場，全方位照顧居民的衣食住行。如果想親近大自然，區內亦有世界級的生態旅遊區--香港濕地公園、米埔自然保護區及后海灣濕地，雀鳥天堂南生圍，可以欣賞下難得一見的動植物。

此外，由The YOHO Hub步行約8分鐘便可抵達鳳琴街體育館，附近有不少食肆、超市以及民生商店，滿足熱愛美食的朋友。同時區內佔地7.5公頃的元朗公園，提供大面積綠化草地，而且山上建有百鳥塔，吸引不少市民觀賞。想知道更多項目資訊，立刻收看影片！