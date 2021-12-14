【新盤追擊】即睇新地元朗版圖新力軍

由新鴻基地產發展的全新住宅項目The YOHO Hub第B期正正坐於北部都會區之上，項目共4幢物業以一字排開，提供1,030伙，間隔由1房至4房，實用面積介乎317至1182方呎。The YOHO Hub第B期作為港鐵元朗站唯一的上蓋住宅項目，當然享盡鐵路優勢，下樓步行幾分鐘，便可乘搭港鐵屯馬線及輕鐵。林振華指出，今時今日元朗的交通，方便程度與住於市區有過之逾無不及，港鐵屯馬線一程車來往屯門及烏溪沙各站，另外又可乘搭輕鐵，來往屯門、天水圍及元朗等內區，隨時皆可穿梭港九新界，以至內地及國際機場。

The YOHO Hub不單交通方便，日常生活亦相當完善，除了本身將於2023年落成的的基座商場Yoho Mix元點外，亦可享受YOHO MALL形點以及新元朗中心等Yoho生活圈內的大型商場，起居飲食一應俱全。想知樓盤更多資訊，即Click片了解。

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