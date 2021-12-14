與美背馳！中國減息呼聲漸強　頂尖經濟學家紛紛支持

正當美國受到加息壓力之際，綜合媒體報道，中國一家有影響力的智庫稱，中國應該降低利率並增加基礎設施投資，確保明年中國經濟實現5%以上增速。

中國金融四十人論壇的研究員張斌和朱鶴在周一發表的文章中寫道，當局需要提振內需——包括消費和投資，以應對房地產投資和出口回落。該論壇是總部設在北京的智庫，成員包括中國人民銀行(即中國央行)副行長陳雨露、貨幣政策司司長孫國峰。

張斌和朱鶴寫道，利率政策工具應該前置，應通過更低的利率降低私人部門的債務壓力。文章稱，降低利率還可以提升私人部門的資產估值，擴大市場自發的投資和消費水平。

他們寫道，考慮到疫情防控對經濟活動的負面影響，2022年經濟成長率目標可定為5%；這個目標不算高，但是如果內需沒有明顯起色，實現起來也將面臨較大挑戰。

兩作者說，中國企業和居民債務合計已經攀升至210萬億元人民幣，減息可以顯著削減債務負擔。他們表示，中國財政政策和貨幣政策都有很大空間，槓桿率——債務總額與國內生產總值(GDP)之比——不應該成為宏觀經濟政策的掣肘。

人民銀行最早或於周三(15日)下調政策利率——其周三可能會至少部分續作到期的9,500億元人民幣1年期MLF(中期借貸便利)。本月早些時候下調銀行存款準備金率的行動，引發了對於人民銀行也將開始減息的猜測。人民銀行最近還下調了支農、支小再貸款利率。

此外，中國社會科學院的著名經濟學家兼前中國央行顧問余永定發出了下調貸款基準利率的呼聲；該利率上一次下調還是2015年，之後一直維持不變。余永定還表示，人民銀行應該且恐怕還會繼續降準，以遏制經濟放緩。

余永定周一在文章中稱，中國明年還應該發行更多國債，讓財政政策可以在推動經濟成長方面發揮更大作用，而且央行完全可以壓低利息率支持國債的發行。余永定是人民銀行前貨幣政策委員會委員。

他批評了中國在2008年全球金融危機後採取的刺激方式——當時地方政府被鼓勵設立融資平台籌集資金。他說，如果當時允許地方政府發債或者是中央替地方政府發債，後來的很多麻煩可能就不會出現了。

在中國高層官員表示，明年經濟政策的重心將轉向應對下行壓力，穩定經濟成長後之後，一些經濟學家現在預測中國將在2022年初開始加大財政刺激。內媒周一報道稱，2022年提前批專項債額度已下達。