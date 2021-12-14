受區內新盤消息帶動　元朗再錄高價二手成交

元朗站大型新盤推售在即，炒熱區內二手樓市氣氛，市場再錄高價買賣，該區溱柏實用面積約313方呎開放式單位以478萬元售出，創同類型單位新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座中層G室，實用面積約653方呎，套三房加多用途房設計，望全海景及小西灣運動場景，獲區內買家以1,248萬元買入，呎價約19,112元，屬本月首宗買賣成交。

●中原陳凱超指，西灣河嘉亨灣12月暫錄得2宗買賣，均屬兩房單位，包括1座高層H室，實用面積493方呎，望藍塘海峽海景及柏架山山景，以1,263萬元易手，呎價約25,619元，新買家屬於投資客。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角賽西湖大廈3座高層B室，實用面積約1,124方呎，三房連工人房間隔，望山景，獲區外換樓客以2,650萬元承接，呎價約23,577元，原業主於2008年1月以1,292萬元購入上址自住，持貨近14年帳面獲利1,358萬元。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角華凱大廈A座中層2室，實用面積約681方呎，三房間隔，獲區外首置客以925萬元承接，呎價約13,583元，原業主於2015年1月以708萬元購入上址投資，持貨近7年帳面獲利217萬元，單位期內升值約31%。

●中原林龍南透露，天后雅景樓高層B室，實用面積約776方呎，三房間隔，望維園景，以1,248萬元易手，呎價約16,082元，新買家屬於用家，原業主於2008年5月以650萬元買入，持貨13年帳面獲利598萬元，單位升值約92%。

●美聯高偉鴻表示，鴨脷洲海怡半島為21座中層E室，實用面積約871方呎，套三房連士多房間隔，坐擁海景，原先開價月租約3.3萬元，議價後以3萬元租出，呎租約34.4元。

●利嘉閣陳漢白指出，南區貝沙灣4期3座中層A室，連兩個車位，實用面積約1,893方呎，四房雙套房連工人套房間隔，享海景，日前以7,228萬元沽出，呎價約38,183元，原業主於2004年10月以2,132萬元購入，持貨約17年轉手帳面升值約5,096萬元，物業升值約2.4倍，項目12月累錄5宗二手買賣，現時大約有271個單位放售，入場費由1,200萬元起。

●利嘉閣陳皓民表示，跑馬地比華利山B座中層2室，實用面積約1,409方呎，四房連套房間隔，成交月租約4.78萬元，呎租約33.9元。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中表示，牛頭角居屋樂雅苑C座低層1室，實用面積約447方呎，兩房間隔，11月下旬於已補價自由市場叫價560萬元，累減28萬元或5%，以532萬元沽出，呎價約11,902元，屋苑現有約12個放盤提供，叫價由548萬元至660萬元。

●香港置業宋國權稱，土瓜灣帝庭豪園2座中層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，以920萬元放盤約1個月，即獲區內客接洽，議價後減價32萬元，以約888萬元成交，呎價約18,934元，新買家為首置客，睇樓兩次入市自住。

●中原余社朝指，九龍塘畢架山一號5座高層A室，實用面積約1,008方呎，套三房間隔，另設工人套房，享山景，最初開價3,100萬元，買賣雙方議價後終連同一個車位以2,695萬元易手，呎價約26,736元，新買家為外區換樓客。

●香港置業林佩玲透露，奧運站柏景灣8座高層A室，實用面積約737方呎，套三房連工作間設計，望維港海景，以約3.5萬元放租約1個半月，區內客經議價後獲減價約2,500元，以約3.25萬元承租，呎租約44.1元。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣The Campton中層R室，實用面積約513方呎，兩房間隔，以約2.2萬元放租兩星期後，吸引區內客洽詢，經議價後減價2,000元，以約2萬元租出，呎租約39元，略低於市價。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨12月錄約9宗買賣，平均實用呎價約13,229元，包括6期蘭秀道40號中層C室，實用面積約926方呎，「大三房」間隔，放盤僅約兩星期，即吸引用家承接，單位原先叫價1,280萬元，象徵式調減5萬元，以至1,275萬元易手，呎價約13,769元。

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新界區

●美聯林振聲表示，將軍澳南豐廣場3座高層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，原叫價810萬元，議價後降至775萬元成交，減幅約4.3%，呎價約16,958元。原業主於2010年3月以約268萬元入市，是次轉手帳面獲利約507萬元，單位升值約1.89倍。

●利嘉閣溫錦華指出，將軍澳廣場3A座低層C室，實用面積約496方呎，三房間隔，以842萬元易手，呎價約16,976元。原業主於2016年9月以約596萬元購入單位，持貨約5年帳面獲利246萬元，物業升值約41.3%。

●中原柯勇稱，將軍澳晉海II第3B座中低層A室，實用面積約541方呎，兩房間隔，以980萬元易手，呎價約18,115元。原業主於2018年6月以913萬元買入單位，持貨3年半帳面獲利約67萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山嵐岸3座低層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，原叫價950萬元，放盤1個月減價160萬元，以790萬元獲承接，呎價約15,105元。原業主於2010年7月購入單位，持貨逾11年帳面獲利約475萬元，升值約1.5倍。

●世紀21奇豐趙詠欣指出，馬鞍山迎海‧星灣御23座中層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原叫價920萬元，放盤1個半月減價12萬元，以908萬元沽出，呎價約18,233元。原業主於2014年11月以649萬元購入上址，持貨7年帳面獲利259萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭11座高層D室，實用面積約696方呎，三房連套房間隔，以885萬元易手，呎價約12,716元。原業主於2011年以460萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約425萬元，升值約92.4%。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城3座低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤兩個月減價33萬或4.6%，以685萬元沽出，呎價15,188元。原業主於2014年8月買入價約468萬元，持貨7年多帳面獲利217萬元。

●世紀21奇豐李仕明表示，沙田愉景花園C座低層6室，實用面積約524方呎，三房間隔，以750萬元沽出，呎價約14,313元。原業主於2010年1月購入上址，作價345萬元，單位至今升值1.2倍。

●中原侯惠良指出，沙田第一城12月暫錄約7宗成交，對比上月同期約12宗下降，其中13座中層D室，實用面積約853方呎，三房連套房間隔，議價後以1,116.8萬元易手，呎價約13,093元。原業主於2013年以800萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約316.8萬元，升值約39.6%。

●中原洪文鋒表示，粉嶺綠悠軒12月暫錄約3宗成交，其中2座中層F室，實用面積約612方呎，三房連套房間隔，以750萬元獲承接，呎價約12,255元。原業主於2018年以740萬元購入上址，持貨3年帳面獲利10萬元，單位升值約1.4%。

●美聯周志強稱，粉嶺牽晴間6座中層E室，兩房間隔，實用面積約393方呎，原業主換樓有沽貨套現需要，叫價由575萬元，減至552.8萬元售出，呎價約14,066元，低市價約5%。單位1998年6月購入價約192.2萬元，至今升值約360.6萬元或約1.88倍。

●中原黃冠仁表示，上水歌賦嶺白楊徑雙號屋，實用面積約1,315方呎，以1,500萬元沽出，呎價約11,407元。原業主於2015年以1,738萬元買入上址，持貨約6年帳面蝕讓約238萬元。

●利嘉閣朱子華稱，元朗溱柏10座高層E室，實用面積約313方呎，開放式間隔，開價515萬元，減價約37萬元或約7.2%，以478萬元易手，創同類型單位新高價，呎價約15,272元。原業主於2017年8月以約406萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約72萬元，升值約18%。

●中原王勤學表示，元朗站大型新盤開售在即，不少買家偷步入市，該區於周一(14日)單日連錄8宗成交，當中朗屏8號佔3宗，成交包括5座中高層G室，實用面積約719方呎，三房連套房間隔，叫價1,100萬元，議價後以1,080萬元成交，呎價約15,021元。

●祥益林家倫指出，天水圍嘉湖山莊麗湖居10座中層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，以624.5萬元售出，呎價約11,438元。

●美聯陸家民稱，屯門叠茵庭錄本月首宗成交，屋苑9座高層C室，實用面積約383方呎，兩房間隔，以588萬元市價成交，實用呎價15,352元，建築呎價10,614元。原業主於2011年9月以213.5萬元購入單位，至今升值約1.75倍。

●祥益邱家邦表示，屯門海麗花園1座高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，減價17萬元，獲區內換樓客以573萬元承接，呎價約12,677元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，新近錄得荃灣中心16座低層G室，實用面積374平方呎，2房間隔，成功以471萬元沽出，實用面積呎價12,594元。原業主於2017年11月以437萬元購入上址，持貨4年帳面獲利34萬元，升值約7.8%。

●中原陳偉業表示，東涌區本月二手市場氣氛一般，暫錄12宗成交，其中昇薈本月暫錄2宗，包括10座高層G室，實用面積約445方呎，一房間隔，叫價735萬元，議價後以720萬元沽出，呎價約16,180元。原業主於2013年12月以380萬元一手買入，持貨8年帳面獲利340萬元。

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