四個新盤周六共推548伙　刺激年尾一手交投

樓市交投氣氛向好，大額豪宅成交一宗接一宗。港島區及新界東均錄得過億洋房新盤沽出，其中東半山洋房呎價更高見10萬元，反映市場對該類物業需求持續。同時，四個新盤齊齊於周六(18日)開售，涉及548個單位，相信將刺激一手成交量向上。

●東半山CENTRAL PEAK第2期洋房 呎價逾10萬創東半山新高

●南區大潭道45號洋房逾4.53億沽

港島傳統豪宅區洋房有價有市。據一手銷售資訊網資料，樂聲置業旗下的南區大潭道45號最新以逾4.53億元沽出一座洋房。該座5號洋房樓高3層，實用面積4,784方呎，設有五個套房，連約1,097方呎花園，約997方呎天台，另設車庫。地下的客廳對出的戶外空間設有私人泳池，屋內設有升降機，按成交價計，洋房成交呎價約94,858元。

●雲端洋房1.22億元招標售出

●The YOHO Hub四房示範單位曝光

他續指，上述的四房兩套連儲物室戶型為YOHO系列首見，加上區內有不少分支家庭，可以預視區內市場對大單位需求有增無減，估計該類戶型會頗受買家歡迎。不過，由於全盤僅設47伙同類開則單位，故預計以會招標形式發售同類戶。

交樓標準示範單位及連裝修經改動示範單位參照5座28樓H室，採四房雙套連儲物室設計，實用面積1,178方呎。其中，連裝修經改動示範單位的設計以橄欖綠色為主調，客廳放置淺灰色布藝梳化，並以金屬藝術擺設作點綴。設計師將連接飯廳的儲物室，改設成小酒窖。廚房採梗廚設計，對內接連廁工作室。

●皓日加推 周六次輪賣130伙

該公司物業銷售部高級經理彭頌欣稱，新一張價單包括41個一房單位、72個兩房單位，以及17個三房戶，整體單位實用面積由320至770方呎，扣除4%最高折扣，折實售價介乎741.8萬至1,774.7萬元，折實呎價由20,008至25,563元。

售價方面，今次價單折實平均呎價較本月初首張100伙價單平均21,548元，高約5%。彭指，新價單有3%至5%加幅，主要反映樓層因素。按定價計，今張價單市值約13.5億元。

●海茵莊園周六賣312伙

即將發售的單位實用面積由203方呎至428方呎，包括110個開放式單位、177個一房單位及25個兩房單位。售價方面，該批單位折實價介乎429萬元至 906.2萬元，呎價則由18,972元至24,995元，折實平均呎價約22,601元。

●上環CAINE HILL周六首輪出售50伙

該公司營業(二)部總經理韓家輝稱，即將發售的50個單位當中，戶型分布包括11個開放式單位、39個一房單位。該批單位實用面積由190方呎至285方呎，扣除最高3%優惠後，折實售價介乎約542.3萬元至約869萬元，折實呎價由26,572元至30,759元。

●沙田名日•九肚山新增優惠吸客 周六賣56伙

●利奧坊4期料明年首季推出

長江實業地產投資董事黃思聰稱，該盤早前向買家提供「置長1306 即供付款計劃」，而該付款計劃有效期至本月31日。項目至今累售約156伙，套現逾22億元。