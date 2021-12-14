四個新盤周六共推548伙 刺激年尾一手交投
2021年12月14日 21:26
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樓市交投氣氛向好，大額豪宅成交一宗接一宗。港島區及新界東均錄得過億洋房新盤沽出，其中東半山洋房呎價更高見10萬元，反映市場對該類物業需求持續。同時，四個新盤齊齊於周六(18日)開售，涉及548個單位，相信將刺激一手成交量向上。
●東半山CENTRAL PEAK第2期洋房 呎價逾10萬創東半山新高
洋房新盤承接力強，新鴻基地產(00016)旗下東半山CENTRAL PEAK第2期，周二(14日)錄得一宗雙破頂成交。該盤最新售出的Bliss Link洋房1號，實用面積3,723方呎，連1,129方呎花園、767方呎天台及284方呎前庭，連同兩個車位以逾3.86億元成交，實用呎價約103,895元，成交價及呎價均創項目新高，呎價更屬於東半山新高。
●南區大潭道45號洋房逾4.53億沽
港島傳統豪宅區洋房有價有市。據一手銷售資訊網資料，樂聲置業旗下的南區大潭道45號最新以逾4.53億元沽出一座洋房。該座5號洋房樓高3層，實用面積4,784方呎，設有五個套房，連約1,097方呎花園，約997方呎天台，另設車庫。地下的客廳對出的戶外空間設有私人泳池，屋內設有升降機，按成交價計，洋房成交呎價約94,858元。
●雲端洋房1.22億元招標售出
大額豪宅接連錄得成交。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，今日(14日)透過招標以逾1.22億元沽出一座洋房。項目的Premier3洋房，實用面積2,892方呎，屬四房間隔，連64方呎露台，265方呎花園、660方呎天台，實用呎價約42,500元。
●The YOHO Hub四房示範單位曝光
新盤準備出擊，新鴻基地產(00016)旗下的港鐵元朗站上蓋住宅項目The YOHO Hub，今日(14日)率先開放四房示範單位予傳媒參觀。該公司代理總經理陳漢麟稱，項目將於本周開價及開放示範單位予公眾參觀。
他續指，上述的四房兩套連儲物室戶型為YOHO系列首見，加上區內有不少分支家庭，可以預視區內市場對大單位需求有增無減，估計該類戶型會頗受買家歡迎。不過，由於全盤僅設47伙同類開則單位，故預計以會招標形式發售同類戶。
交樓標準示範單位及連裝修經改動示範單位參照5座28樓H室，採四房雙套連儲物室設計，實用面積1,178方呎。其中，連裝修經改動示範單位的設計以橄欖綠色為主調，客廳放置淺灰色布藝梳化，並以金屬藝術擺設作點綴。設計師將連接飯廳的儲物室，改設成小酒窖。廚房採梗廚設計，對內接連廁工作室。
●皓日加推 周六次輪賣130伙
由恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日今(14日)公布第2號價單，涉及130伙，折實平均呎價22,628港元。該盤將於日內公布銷售安排，將於周六(18日)展開次輪銷售，全數盡推2號價單的130伙。項目將於周四(16日)下午8時截票。
該公司物業銷售部高級經理彭頌欣稱，新一張價單包括41個一房單位、72個兩房單位，以及17個三房戶，整體單位實用面積由320至770方呎，扣除4%最高折扣，折實售價介乎741.8萬至1,774.7萬元，折實呎價由20,008至25,563元。
售價方面，今次價單折實平均呎價較本月初首張100伙價單平均21,548元，高約5%。彭指，新價單有3%至5%加幅，主要反映樓層因素。按定價計，今張價單市值約13.5億元。
●海茵莊園周六賣312伙
新盤列隊開售，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，剛剛上載最新銷售安排，正式落實周六(18日)發售312伙。
即將發售的單位實用面積由203方呎至428方呎，包括110個開放式單位、177個一房單位及25個兩房單位。售價方面，該批單位折實價介乎429萬元至 906.2萬元，呎價則由18,972元至24,995元，折實平均呎價約22,601元。
●上環CAINE HILL周六首輪出售50伙
多個新盤將於周六開售。恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL正式上載首個銷售安排，落實於周六(18日)作首輪銷售，發售50個單位。據市場消息指，截至今日(14日)下午7時，項目累計接獲約350張入票，亦即超額認購約6倍。
該公司營業(二)部總經理韓家輝稱，即將發售的50個單位當中，戶型分布包括11個開放式單位、39個一房單位。該批單位實用面積由190方呎至285方呎，扣除最高3%優惠後，折實售價介乎約542.3萬元至約869萬元，折實呎價由26,572元至30,759元。
●沙田名日•九肚山新增優惠吸客 周六賣56伙
發展商新增優惠推售新盤餘貨，長實集團(01113)旗下沙田名日•九肚山最新推出『名日聖誕「醉」快樂』優惠，由周六(18日)起會向首3個購買該盤單位的買家，送贈價值約10萬元的酒窖禮券。同時，項目公布最新銷售安排，會於周六以價單形式出售17伙，及以招標形式出售39伙，共涉56個單位。
●利奧坊4期料明年首季推出
新盤接連部署開售，恒基地產(00012)營業(二)部總經理韓家輝稱，旗下同系的旺角利奧坊．曉岸、利奧坊．凱岸及利奧坊‧曦岸，3個項目合共沽出1,306 個單位，套現約76.3億元，部分餘貨特色戶會以招標形式發售。至於涉約600伙的利奧坊4期，有機會於明年首季推出。
長江實業地產投資董事黃思聰稱，該盤早前向買家提供「置長1306 即供付款計劃」，而該付款計劃有效期至本月31日。項目至今累售約156伙，套現逾22億元。