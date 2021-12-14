港人氣男團進軍NFT　Fb母企巨資搶攻元宇宙

近日虛擬貨幣走勢低迷，「一哥」比特幣(Bitcoin)現價更較上月10日創下近6.9萬美元的歷史高位累挫近三成。交易平台CryptoCompare數據顯示，周二(14日)比特幣價格跌近6.72%，曾低見每枚45,740美元；連續5周錄得下跌，並跌破200天移動平均線。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，虛擬貨幣市場逐漸成熟，然而，價格轉趨平穩的預期並沒真正實現，高波動是致命的，而用作對沖通脹的說法亦似乎是虛假。

華爾街大鱷、Richard Bernstein Advisors行政總裁Rich Bernstein警告，虛擬貨幣是有史以來最大的金融泡沫，「是一個怪獸」。他提醒投資者不要沾手，認為他們應先了解真正的基本面；更推測比特幣價格或像2000年科技股爆破一樣最多跌近九成。

另方面，NFT(非同質化代幣)市場氣氛依舊熾熱，本港人氣男團組合MIRROR的成員之一的陳卓賢(Ian)亦參與其中！近期，Ian將自己社交媒體的個人頭像切換成著名NFT作品MonkeyKingdom。據Alpha.art成交數據顯示，該系列作品的底價已達89枚Solana(SOL)，折合約13萬元。

開發該NFT的公司為MonkeyKingdom，暫時於鏈上有2,222個作品；而其運作的區塊鏈則為號稱「以太坊殺手」的Solana，其效率及吞吐量亦優於以太坊，惟規模則有所不及。

●企業重金證「元宇宙」概念非炒作

除了NFT外，「元宇宙」概念也炙手可熱，或許不少人仍懷疑此乃純粹投機炒作，惟各地企業最新以行動證明，世界趨勢正是如此！實證來自Facebook(Fb)母公司Meta Platforms以逾4.6億港元買下商標；英特爾、Nike、亞馬遜等一眾美資品牌磨拳擦掌；包括港資和韓資等亞洲資金也參與其中，形成了真實且無可逆轉的潮流。

Meta Platforms是Fb的母公司，最新有報道指，Meta出價高達6,000萬美元(約4.68億港元)從美國地區銀行Meta Financial購入相關商標資產，據悉在Fb改名前已與Meta Financial商討。無論如何，金額之大足證Meta名稱對Fb的意義，預示元宇宙概念將在未來幾年流行，能為公司帶來可觀回報。Meta Platforms目前估值約9,330億美元(約7.2萬億港元)。

值得留意的是，Meta Financial有一家子公司名叫MetaBank，專門提供儲蓄、貸款、信用卡、商業貸款等業務，並與許多機構合作，包括政府機構和金融科技公司。MetaBank的業務正好解構了「元宇宙」的金融系統，有了區塊鏈技術和虛擬貨幣，其付款方式就如亞馬遜首推的「毋須排隊、拿完就走」無人商店Amazon Go，用家在「元宇宙」只需掃描條碼，就可購物並自動扣款，然後貨物會透過無人機送到府上。因此，在「元宇宙」消費根本不是問題，推而廣之是用家更可發揮所長，以各類創業形式收取虛擬貨幣維生。

正因商機無限，不少跨國巨企已置身其中。運動品牌Nike最新收購虛擬球鞋和服裝公司RTFKT，使「元宇宙」用家可以幫自己的角色更換身上穿戴的Nike商品。公司行政總裁John Donahoe表示，收購RTKFT是為了加速數碼轉型，目的是投資該公司的品牌能確保持續創新，並擴大Nike的數碼版圖和能力。雖然Nike未公開收購額，但資料顯示RTKFT在今年5月的估值已達3,330萬美元(約2.59億港元)。

由於「元宇宙」宙在實際應用上需要大量運算能力，英特爾(Intel)也密謀分一杯羹。公司高層在首次評論進軍「元宇宙」戰略時表示，正開發軟件，以協助手提電腦借用其他設備的運算能力，包括競爭對手出廠的晶片，務求做到運算能力最大化。例如一名用家正使用手提電腦，若別的房間有無人使用的桌面電腦，英特爾軟件就能偵測到閒置運算能力，透過家庭網絡借用，讓手提電腦運行得更順暢。

然而，這個軟件在設計時要考慮把各類硬件、包括競爭對手的晶片全部納入範圍，只要符合產業規格就可以了。英特爾的構思正好反映元宇宙概念是世界合一，要使用統一格式才能成事。

就此，亞洲資金也站在最前端，初創公司Wonder Dynamics宣布完成A輪募資，籌得900萬美元(約7,020萬港元)，參與的資金包括具香港及南韓背景的企業，所得將用於擴大人工智能的「機器學習」。