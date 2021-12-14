內房又「股債雙殺」　前財金官員預警爆雷陸續有來

這單世茂系內交易，被摩通評論是「把資金由物業管理轉移至開發商層面」，更稱事件加劇對物管公司被母企當作「財務工具」的憂慮。上交所世茂股份發問詢函，要求說明將物管業務等售予關聯方的必要性等，又謂近期輿情對公司及控股股東債務事項較為關注，該企須自查有否應披露而未披露的事項。

出於流動性緊張擔憂，摩通把世茂集團及世茂服務評級由「增持」直接劈至「減持」，狠削目標價分別75%及65%，至同為5.5元；融創服務（01516）同遭貶至「減持」，目標價降至7元。該行又對中國恒大（03333）、融創中國（01918）、中國奧園（03883）、禹洲集團（01628）及富力地產（02777）保持審慎。

世茂集團股價周二暴瀉，系內境內債亦遭拋售，明年到期的「20世茂G4」、「19世茂G3」及「19世茂G2」債價分別挫60%、22.31%及19.83%，到期孳息率分別飆至逾198厘、291厘及660厘。

世茂股份表示，現時各項生產經營活動正常，沒有影響公司償債能力的不利事項。市傳世茂集團總部日前進行架構調整，副主席及總裁許世壇下放部分管理許可權予具備一區域管理經驗的管理層。

同時，碧桂園服務（06098）眼見世茂系內部交易引發軒然大波，收市後宣布該企與碧桂園（02007）預計即日起6個月內不會發生涉資逾兩億元人民幣的資產出售或收購交易，董事會或股東批准的持續關連交易除外；又承諾半年內不會在公開市場配售新股，主席楊惠妍亦承諾期內不會出售碧服股份，並謂公司上市至今，財務資金及經營決策等完全獨立，目前自有資金充沛。

另方面，花樣年（01777）則發聲明，澄清花樣年集團及其子公司花樣年投資並沒有被債權人接管。

雖然內地不斷釋放樓市維穩訊號，摩通表示，政策仍未有「180度改變」，內房股短期內難有明顯反彈。中國社科院報告預計，明年全國商品住房平均價格最多升或跌3%；商品住房銷售面積則可能跌1至5%。

前人大財經委副主任賀鏗表示，中國經濟不穩的總根源是金融不穩，導火線則是房地產泡沫爆破；該行業面對商品房空置率起碼兩成，又與銀行和地方政府交纏，增加「拆彈」難度，直言明年無可避免還會「爆雷」，政府不宜花太多錢搞5G商業化，不要讓半導體產業無序擴張，保障基本民生、保工資、保運轉好過。