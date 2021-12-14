美股道指「彈散」　福特汽車挫4%

美股早段個別發展，道指目前報35,723點，升72點或0.2%，最多彈129點；標指報4,648點，跌20點或0.43%；納指報15,268點，跌144點或0.94%。

【22:30】美國通脹壓力升温，進一步支持聯儲局加快「收水」的預期，美股早段低開，道指跌144點，至35,506點；標指跌37點，至4,668點；以科技股為主的納指跌210點，至15,203點。

反映上游企業成本的生產物價指數(PPI)於11月按年增長9.6%，高於市場預期的增長9.2%，亦較10月增幅擴大0.8個百分點，為2010年有紀錄以來最大。

港股外圍方面，恒指期貨夜市現報23,534點，跌64點，低水102點。

美股今年升勢凌厲，德意志銀行預期，標指估值接近歷史高位，料明年有望繼續攀升至5,250點，上半年升勢尤其顯著。

通脹壓力下，市場已建立聯儲局明年加息預期，摩根士丹利行政總裁James Gorman認為加息除了是應對通脹的其中一個方法外，還能為將來面對經濟衰退時，積穀防饑。Gorman解釋，目前經濟增長強勁，是加息的好時機，且此舉不但不會阻礙經濟復甦，反而能穩定經濟，惟可能會在一段時間內擾亂市場，強調目前市場需要的是經濟平衡。

個股方面，高盛給予網上零售平台Shopify「中性」評級，指網站雖能處理支付、市場營銷、運輸、及客戶服務等多項項目，適合小型商店，但認為在疫情放緩下及公司擴充業務成本提升下，公司收入料減少。其股價周二早段曾跌2.53%。

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克已再出售價值約9.06億美元的特斯拉股票。Tesla股價周二早段挫3.66%。

同業福特汽車股價亦下跌4.07%，由於豐田宣布將在2030年前投放350億美元發展電動車，對福特的市場領先地位造成威脅，豐田股價升3.21%。

投資機構Piper Sandler上調人造肉生產商Beyond Meat評級至「中性」，指其產品有望在3個月內於全美麥當勞面世，Beyond Meat股價升5.61%。