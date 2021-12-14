嘉信理財︰香港新進富裕階層信心3年來最高

隨着全球經濟復甦，香港新進富裕階層對個人財務增長前景更樂觀。嘉信理財「香港新進富裕階層財富健康指數2021」調查顯示，今年新進富裕階層的信心指數為3年來最高，達59.13分(滿分為100)，較去年提高3.85分。更多新進富裕階層風險承受能力更為進取，投資活動愈趨活躍，其中投資基金及房地產比重加大。

調查結果顯示，與去年相比，香港新進富裕階層對個人財務狀況感到更滿意，其中穩定的家庭收入是最主要的信心來源(49.5%)，而新進富裕階層對自己的財富管理能力亦頗有信心(45.4%)。

最多人投資的3大投資組合分別為股票、基金和房地產。投資股票按年減少0.6個百分點至66%；投資基金按年增加6.4個百分點至47%；投資房地產按年增加5.3個百分點至28%。投資類別中佔有比重最低為銀行理財產品，按年減少6.2個百分點至15%。

愈來愈多香港新進富裕階層人士的風險承受能力從「穩健」轉為「漸進」及「進取」。自疫情爆發以來，11%受訪者表示已增加每月投資額，去年僅為8%。而其對不同產品，例如基金、房地產、債券，以及交易所買賣基金(ETF)方面的投資亦有所增加，惟較少受訪者定期檢視自己的理財計劃或檢視投資回報率。

嘉信理財香港董事總經理方碩穩表示，多元化投資概念重要，投資者在選擇投資組合時應均衡分配，而每個時段有不同的投資組合調整為很正常的事，相信投資組合多元化的趨勢在未來一段時間持續。