【產經評論】華治樓泡現底氣　經濟除患再起飛

時值歲晚，內地房地產風險依然持續發酵，房企「債雷」愈爆愈多，年關似難過，或多或少惹起市場擔憂，但這些年內房泡沫白熱化，已成為經濟增長重大隱患，威脅可持續發展，必得正視。

誠然，在資產去泡沫過程中，難免會拖慢固定資產投資、削弱投資及消費信心、令地方財政收入無以為繼，連帶影響民生經濟和銀行信貸等，牽一髮動全身！可長痛不如短痛，若去到無法收拾的地步才出手，只會恨錯難返。如今首要是設法嚴防引發金融系統性風險，並適時調節財政與貨幣政策為經濟補底。經歷此劫，內地經濟發展始可無後顧之憂，重納長期正軌，再闖高峰。

這些年內房市場的問題是房企過分使用槓桿，不斷借新債冚舊債；由於銀碼大，銀行樂意做內房大客生意，導致信貸傾斜，風險呈高度集中；地方政府則長期依賴土地收入，沒動力擴大稅收基礎。如是者，房企藉售樓的資金回籠和源源不絕的信貸額度，不斷抬高地價，令資產價格水漲船高，以取得更可觀的貸款額度，更謀跨行業發展。規模之大，漸漸形成壟斷趨勢，致有所謂房企「債可敵國」、「大得不能倒」之說！

單一重要產業發展無序至此，非但構成資產泡沫風險，更影響到地方經濟發展和金融體系穩定，而在少子化及高齡化等人口結構問題下，高樓價更威脅到社會可持續發展的動力。內地乘着全球央行準備收水之際，市場流動性和經濟復甦動力猶在，外部需求保持在一定水平，及早出手治理內房問題，反有望將負面影響降至最低。

如今，內房政策已鮮明不過，其一是強調「房住不炒」，樓價不可能只升不跌，這將改變居民對樓價的預期，引導資金回流實體經濟，有助降低企業營商成本，鼓勵生育；其次是，針對房企債彈問題，當局強調以市場化和法治化來處理，房企得為自己的投資決定負責，積極重組資產，增強流動性，整合業務應付難關。若未能過關，就由市場淘汰出局。

政府的責任是評估實際市況，適時適度調節市場流動性，並加快增建保障房，梳理市場風險。須知道，去樓泡不能期望一年半載能完成，國策的大方向只能是設法確保行業健康發展和良性循環，政策可微調，例如下調銀行存款準備金率和適度減息，惟不存在急轉彎的餘地，否則前功盡廢，只會削弱管治威信，後果更加不堪。

環顧全球，受累於錢太多，房地產泡沫隨處可見，但真正肯着手調控而見成效的主要經濟體卻不多。內地能拿出治理樓市的底氣，堅決不再以催谷樓市作為刺激經濟的手段，這步棋注定殊不容易，但卻有望換來長治久安的可持續發展基礎，也是經濟實力與大國責任的一種積極體現。是故，此刻縱呈「山重水複疑無路」，但只要堅持穩步推進治理，他朝自可喜見「柳暗花明又一村」！反觀美國毫不正視自身的問題，只懂透支美元信用，將來資產泡沫一旦爆破，國運恐自此一沉不起。