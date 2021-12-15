美國政壇股神逐個數　佩洛西炒股發大財

美國政壇人才輩出，能夠身居高位的政治人物，無一不是長袖善舞、縱橫捭闔，在風起雲湧的政治舞台展現實力；而少數精英中的精英，更有着獨到的投資眼光，往往能在瞬息萬變的美股市場中早着先機。

【眾議院議長佩洛西】

●買英偉達勁賺2410萬

正當被譽為「科技女股神」的ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)旗下基金今年表現平平之際，眾議院議長佩洛西卻被捧為「新一代女股神」，其彪炳的投資戰績讓無數縱橫股壇多年的老手也自愧不如。

雖然佩洛西本人作為眾議院之首，不會直接投資股市，但她的丈夫保羅‧佩洛西(Paul Pelosi)卻擁有一家房地產與風險投資諮詢公司Financial Leasing Services，更不時會親身落場炒股。按照監管披露要求，佩洛西夫婦作為一致行動人士，所持有的股票也被視作共同資產。

投資亞馬遜微軟等

那麼佩洛西投資眼光有多厲害？她在此前曾披露於今年7月23日買入5,000股英偉達(Nvidia)正股，以及50張行使價為100美元的認購證，即合共相當於手持一萬股英偉達股份。當日英偉達的收市價僅為195.58美元，而截至周一(13日)，其股價已升至281.61美元，意味該投資在短短數月內獲利超過86萬美元(逾670萬港元)，當真是獨具慧眼。

值得注意的是，她在6月英偉達拆股前已買入50張認購證(相當於拆股後約兩萬股)，當日收市價為678.79美元。

若把兩輪投資合計，年初以來，單是英偉達一隻股票已為佩洛西帶來309萬美元(約2,410萬港元)的進帳。

翻查過往紀錄，佩洛西今年曾5度披露其進行的交易活動，包括買入20張亞馬遜認購證、行使一批認購證換取微軟股票、買入遊戲平台公司Roblox、資產管理公司聯博等。這些投資均為她進帳不少。

【參議院議員布爾】

●涉內幕交易遭調查

有別於人們常言道的「高手在民間」，美國的股神更加喜歡「大隱隱於朝」，隱藏在國會的投資高手自然不會只有佩洛西一位。然而，美國參議員布爾(Richard Burr)卻「老貓燒鬚」，遭到美國證券交易委員會(SEC)的調查。

他在去年2月中旬，美國股市因疫情而出現世紀大跌市前，幾乎一股不留地出售超過160萬美元的股票，成功避過一劫。除他以外，亦至少有3位參議員在差不多時間拋售了手上的股票，若不是有內幕消息，那麼就只能用「英雄所見略同」去解釋。

由於布爾當時擔任參議院情報委員會主席和參議院衞生、教育、勞工和養老金委員會成員，收到了不少有關新冠肺炎疫情的機密情報，買賣股票時機實在太過巧合，故惹來內幕交易之嫌。他去年3月在參議院道德委員會面前解釋，他是看了電視新聞報道後作出賣股決定。

兩名美國地區聯儲銀行行長早前披露的股市交易紀錄，亦引發道德爭議。達拉斯聯儲行長卡普蘭去年有數項金額超過100萬美元的股票交易，主要持股包括蘋果公司(Apple Inc.)和亞馬遜等；波士頓聯儲行長羅森格倫曾公開警告商用房地產有過熱風險，但去年卻投資4家房地產信託基金(REITs)。這兩位官員最後齊齊宣布提前退休，未知是為事件負責，還是因為「賺夠了」可以回家養老。

●鮑威爾避過跌市惹質疑

炒股事件甚至燒到聯儲局主席鮑威爾及副主席克拉里達身上，前者於去年10月1日出售了不多於500萬美元的領航全球股票指數基金持倉，避過了當時的大跌市。而克拉里達在去年2月27日，即聯儲局聲明稱將會「採取政策行動」的前一日，把債券大舉轉倉至股票基金。

受醜聞影響，聯儲局早前經全面檢討後，決定頒布一系列新規，禁止高級官員買賣個股或個債，又或投資機構證券或衍生品合約。聯儲局高層的買賣僅限於共同基金等多元化投資，不過，在購買後須至少持貨一年，且任何買賣須提前45天通知聯儲局道德辦公室，並通過審查。

【網絡安全公司曾助民主黨 股價爆升】

在美國，政治與商界勢力密不可分，目前參眾兩院及總統職位均由民主黨把持下，一些與民主黨關係密切的企業股價亦借勢上漲，例如曾經遭共和黨前總統特朗普「點名」的網絡安全及雲服務公司CrowdStrike，過去一年股價最多累漲逾七成，表現跑贏大市。

相信眾多人都對CrowdStrike感到陌生，也未必了解它與美國民主黨之間的轇轕，但諸位應該對特朗普任期內發生的俄羅斯干預美國大選，即所謂的「通俄門」事件；以及特朗普向烏克蘭施壓，要求後者調查民主黨的拜登及其兒子亨特‧拜登(即「通烏門」事件)有所聽聞。

CrowdStrike獲聘用調查「通俄門」

特朗普在位期間，民主黨曾多次指控俄羅斯透過黑客干預美國總統選舉，並以此為由多次發動彈劾。那麼問題來了，為何民主黨會認定俄羅斯是「幕後黑手」？該黨所引用的證據，正是來自CrowdStrike的調查結果。

2016年，民主黨全國委員會(DNC)聘用了CrowdStrike，以解決其電子郵件系統遭到入侵的情況，該公司其後指控入侵是來自俄羅斯黑客。其後DNC更指出，黑客的目標鎖定之一就是民主黨對共和黨總統候選人特朗普的所有研究數據。後來事件導致了聯邦調查局關注，並引發後來針對特朗普的「通俄門」調查。

在一系列的「通烏門」事件當中，特朗普曾於2019年7月親身致電烏克蘭總統澤連斯基，要求後者協助調查CrowdStrike這家公司。

值得注意的是，作為民主黨骨幹成員的佩洛西，於2020年9月3日曾買入5,000股CrowdStrike，當日該股收市價為129.25美元，至今累升53.7%，帳面賺約34.71萬美元。

【諾獎得主憂民眾對聯儲局信心降】

在美國現行的政治制度下，除了政商勾結頻生外，就連一些基本的政策也被利用作政治爭拗的籌碼，例如民主、共和兩黨過去多次就提高債務上限而產生的鬧劇。有調查發現，多數美國民眾希望政治、經濟能夠出現重大革新。

●85%美國人冀政制改革

美國智庫Pew Research Center的一份報告顯示，85%的美國人表示，希望政治制度進行徹底改革，惟有大約47%認為，美國的政治制度不太可能出現重大的變化；而有66%則表示，希望經濟發生重大變化。

Pew Research Center直言，黨派分歧是如此多的美國人渴望改革的部分原因。該智庫表示，90%美國人看到不同政黨之間的衝突，加劇了「對民主狀態的不滿和對政制改革的強烈渴望」。只有41%的美國受訪者表示，他們對於民主的運作方式感到滿意。

除了兩黨爭端外，向來被視為政治中立的聯儲局，亦因為出現炒股事件而引起外界質疑。2001年諾貝爾經濟獎得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)直言，最近聯儲局高級官員涉及市場交易的道德醜聞，削弱了對該機構領導層的信心。

他表示，聯儲局主席鮑威爾似乎一直對利益衝突不敏感，這讓人感到擔憂。過去4年來特朗普已經削弱了市場對美國機構的信任，而真正的風險是大眾對聯儲局誠信的信心被進一步削弱。任何聯儲局官員都應該要有自覺，不需要由合規官員來決定某些交易何時會顯得不合時宜。