澳門賭收續疲弱　券商群起踩多腳

澳門賭業前景備受變種病毒疫情反覆，以及重新競投賭牌風險等不明朗因素困擾，6隻香港上市的濠賭股連續第3個交易日全線下挫，累計市值合共蒸發479.87億元。券商紛紛發表報告「踩多腳」，其中花旗的研究報告將本月賭收預測下調6.66%至70億元(澳門元‧下同)，較2019年同期未有疫情前顯著下跌69%。

該行又指，本月首12日貴賓廳博彩按月下降35至40%，中場博彩升約15%，或意味着毛利較高的中場業務開始挽回貴賓廳的失地。本月餘下日子，賭收或降至日均2.16億元。

另一間券商Sanford Bernstein亦指出，最近一周賭收下跌，與澳門遊客減少不無關係。最新澳門邊境出入境日均為4.73萬人次，下跌18%。另外，浙江省近日新增逾100宗新冠肺炎確診個案，加上上海、黑龍江、雲南等地都有零星個案，都解釋了貴賓廳業務下跌的原因。

摩根士丹利則將2021年、2022年、2023年的澳門賭收預測分別下調5%、30%、20%，相當於只能回復至2019年的29%、42%和70%。其中明年的預測大降三成，主要是反映內地加緊打擊非法資本外流，以及內地對疫症「清零」的堅持、新變種病毒陰霾之下，旅遊行業回復將會較慢。

大摩又指出，濠賭股去年和今年分別跑輸恒生指數8個百分點和30個百分點。其中今年澳門政府推出的修改《博彩法》諮詢，為市場帶來更多憂慮，包括或收緊監管和派息等，加上近日賭業中介人(疊碼仔)貴賓廳停業，都拖累了賭股表現。雖然預料明年行業會復甦，但過程會是風高浪急。

此外，澳門經濟學會發布，10月澳門經濟景氣指數跌至2.8分的「欠佳」區間下緣，主要是受到10月中上旬澳門與珠海口岸通關措施再次收緊所影響。可是，隨着澳門疫情穩定，旅客量回升，賭業中場業務有望恢復增長，以及根據已公布的各項經濟指標數據推算，預計11月和12月澳門經濟景氣指數可望重回3分。

另方面，澳門金融情報辦公室發表最新報告顯示，今年1至6月收到可疑交易報告數量按年上升36%至1,288宗。當中與博彩業相關的可疑交易報告佔693宗或53.8%，按年上升49.35%。由金融及保險機構提交的可疑交易報告數目亦達415宗或32.2%，按年增加25%。